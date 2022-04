Parceria: MP-AP e Tribunal de Justiça retomam atividades do “Projeto Era uma vez”, em Santana

Aconteceu na manhã deste sábado (2), o retorno do Projeto Era Uma Vez, idealizado pelo Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP) e Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap). O objetivo é dar continuidade ao trabalho já realizado, com atividades de Leitura e contação de histórias nos polos da comunidade do Ambrósio, área portuária de Santana, e continuar incentivando as crianças no processo de ensino e aprendizagem. O Era Uma Vez também leva os princípios e valores da Justiça Restaurativa.

O evento ocorreu na Escola Municipal Nossa Senhora dos Navegantes, com participação da promotora de Justiça Sílvia de Souza Canela, a juíza Carline Regina, diretoria da escola, professores, pais e alunos, tendo ainda a presença dos artistas Joca e Luciano (contadores de histórias), além de toda a equipe de apoio do MP-AP e Tjap. O projeto conta com o apoio de vários parceiros, como: Prefeitura de Santana; Secretaria Municipal de Educação de Santana; Fecomércio; Amcel; DEV Mineração; Secretaria Extraordinária de Juventude; Livraria Leitura; Sambazon; Copermix; Comercial Tork; entre outros.

A promotora Silvia Canela explica que o propósito nasceu no auge da pandemia, considerando que as crianças não tinham um espaço de lazer e que também não possuíam acesso aos aparelhos necessários para acompanhar aulas online. Outro fator, foi que também não tinham pessoas que pudessem auxiliá-las nas atividades escolares dentro de casa, já que muitos pais não sabem ler ou escrever.

A iniciativa também realiza bazares em diversos locais, em Santana, com a finalidade de arrecadar valores para custear os investimentos realizados, com aquisição de livros e lanches, por exemplo. Tem uma equipe de voluntários e facilitadores altamente preparados. Nos espaços preparados para essas crianças, elas recebem todo o apoio da equipe, livros, interações, papéis e lápis para vivenciar todo o processo de aprendizado.

“Nosso desejo é que esse projeto se prolongue e encontros semanais aconteçam com as crianças aqui da comunidade do Ambrósio”, aponta a juíza Carline Regina, do Juizado Cível e Criminal de Santana.

O projeto Era uma vez lançado no dia 14 de agosto de 2021, atende crianças de 4 a 12 anos, em 4 polos distribuídos na comunidade. “Temos aproximadamente 100 crianças inscritas. É um projeto que oportuniza essas crianças a se conectarem com um mundo imaginário, que é o mundo da leitura. Elas também têm a oportunidade de interpretar textos, socializar com outras crianças, e participam também de reforço escolar e círculos de diálogos”, destaca a promotora Sílvia Canela.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...