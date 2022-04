Museu Sacaca: programação marca 20 anos da Exposição a Céu aberto

Evento acontece de 5 a 8 de abril, com contação de histórias, soltura de quelônios, plantação de mudas de castanheiras, entre outras ações.

Soltura de quelônios, exposição de plantas medicinais, contação de histórias e plantação de mudas de castanheiras são apenas algumas das atrações da celebração de 20 anos da Exposição a Céu Aberto do Museu Sacaca. A programação inicia na terça-feira, 5 e segue até dia 8 de abril, das 9h às 17h, com foco na valorização do modo de vida das comunidades tradicionais do estado, aproximando a sociedade das pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

Construída com a participação da comunidade e inaugurada em 5 de abril de 2002, a Exposição a Céu Aberto é um espaço de histórias vivas que busca promover ações museológicas de pesquisa, de preservação e de comunicação do patrimônio cultural.

A programação é destinada ao público em geral e também inclui produção de alimentos como açaí e farinha, venda de artesanato, passeio no regatão, oficina de contenção de animais peçonhentos e atividades culturais.

“A celebração pretende ressaltar toda a riqueza e diversidade dos povos tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que são representados pelas nossas ambientações, além disso, ampliará os conhecimentos culturais e populares sobre essas comunidades”, conta a diretora do Museu Sacaca, Eliane Oliveira.

Confira a programação

Dia – 05/04/22 (Terça-feira)

Cerimônia de abertura da programação – 9:30h

Visitas mediadas – 09:00h – 17:00h

Exposição do Iepa – Zoologia – 09:00h – 17:00h

Exposição de Cocares Indígenas – 09:00h – 11:00h

Exposição de Fitoterápicos-Iepa – 09:00h – 11:00h

Banda de Música do Corpo de Bombeiro – 09h30

Grupo de Marabaixo – 10:00h

Batuque/Mazagão Velho – 10h30

Corte do Bolo– 11:00h

Passeio no Regatão – 9:00h – 17:00h

Exposição de Plantas Medicinais – 9:00h – 16:00h

Venda de Artesanato – 9:00h – 17:00h

Exposição: Arqueologia Sob Nossos Pés – 9:00h -16:00h

Sarau de Poesia – 15:00h

Contação de História – 15:00h

Fim de Tarde no Museu: Apresentação Musical Verônica dos Tambores – 17:00h

Exposição e Comercialização de Plantas Medicinais – 09h às 16:00h

Contação de História “BOTO” – 09:30h

06/04/22 (Quarta-feira)

Exposição de Cocares Indígenas – 09h às 11h

Exposição: Arqueologia Sob Nossos Pés – 09 às 16h

Passeio no Regatão – 9h às 17h

Exposição de Fitoterápicos- IEPA – 09h às 17:00h

Exposição e Venda e Artesanato – 9h às 17h

Dramatização do Curupira-Grupo Desclassificáveis – 15:30h

Toada- Cryscia – 16:30h

Visita Mediada – 9h às 17h

Exposição do IEPA – ZOOLOGIA – 9h às 17h

Passeio do Regatão – 9h às 11h

07/04/22 (Quinta-feira)

Exposição: Arqueologia Sob Nossos Pés – 09 às 16h

Exposição e Comercialização de Plantas Medicinais – 09hàs 16:00h

Apresentação de Capoeira – 09:30h

Exposição de Cocares Indígenas – 09h às 17:00h

Oficina de Contenção de Animais Peçonhentos – 10:00h e 15:30h

Dramatização Teatral Amadeu Lobato – 16:30H

Plantação de Muda de Castanheira – 15:00h

Cápsula do Tempo – 20 anos de Exposição a Céu Aberto – 15:30h

Visitas mediadas – 09h às 17:00h

Exposição do IEPA – ZOOLOGIA – 09h às 17:00h

Exposição de Cocares Indígenas – 09h às 17:00h

Exposição de Fitoterápicos- IEPA – 09h às 17:00h

Exposição e Comercialização de Plantas Medicinais – 09h às 16:00h

Exposição do IEPA – ZOOLOGIA – 09h às 17:00h

Dia 08/04/22 (Sexta-feira)

Ed. Ambiental- Soltura de Quelônios – 10:00h e 15:30h

Dança Indígena – 10:30h

Produção da Farinha – 10:00h e 15:30h

Produção do Açaí – 10:00h e 15:30h

Exposição e Comercialização – Castanha-Brasil – 10:00 às 16:00h

Dramatização do Parto Tradicional – 10:00h e 15:00h

Canto do Uirapauru – 11:00h e 14:30h

Marabaixo – 16:00h

Exposição de Orquídeas/SOAMOR – 10h às 16:00h

Cantata – 18:00h

Show Cultural Verônica dos Tambores e Grupo Gente de Casa – 19:00h

