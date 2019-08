Conscientização sobre direitos das mulheres é tema de campanha lançada no Amapá

“Em Defesa Delas” é o nome da campanha lançada esta semana pela Defensoria Pública do Amapá que visa fortalecer as ações de proteção às mulheres.

Também foi divulgada uma cartilha com informações voltadas para a conscientização dos diretos femininos. O material foi produzido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos.

As ações da campanha começam nesta sexta-feira, dia 16, e vão até 31 de agosto.

Estão previstas palestras mutirões de atendimento, serviços gratuitos de orientação jurídica e atendimento psicossocial.

A vice-presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amapá, Giovanna Burgos, destaca que a iniciativa quer deixar a defensoria mais próxima das mulheres.

Para a assistente social Nadabe Cordeiro, do Centro de Referência em Atendimento à Mulher do estado, a campanha vai permitir que as vítimas de violência recebam melhor assistência.

Como parte da programação da campanha “Em Defesa Delas” será realizado neste sábado (17), a partir das 8h30, um curso para formação de defensoras populares, no auditório Jari, do Sebrae Amapá, em Macapá.

Os mutirões de atendimento da Defensoria Pública do estado vão ser oferecidos em duas datas: no dia 20, na Vara da Violência Doméstica, na capital amapaense, das 8h às 13h; e no dia 31, na Escola de Gestão Compartilhada Militar Afonso Arinos de Melo Franco, no município de Santana.

EBC

