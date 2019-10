Escolas da rede municipal dão início à programação da Semana da Criança

A semana começou com muita animação e brincadeiras para a garotada da rede municipal de ensino de Macapá. Foi o início da Semana da Criança. Cada escola montou sua programação, com uma série de atividades diversificadas para seus alunos.

Brincadeiras, jogos, banho de piscina, oficinas, contação de histórias, passeios, atividades recreativas, arte no muro, caminhadas, dentre outras marcaram os dois primeiro dia de programação. “Estou gostando muito das brincadeiras, está sendo muito divertido. Eu queria que fosse sempre assim”, disse o aluno Lucas Mateus.

A diretora da Escola Rondônia, Eliquilândia Brita, falou da importância desse momento para os alunos. “Ser criança é acreditar que tudo é possível. Ser criança é fazer amigos, é se divertir e, pensando nessas crianças, que, às vezes, não têm oportunidade de se divertir, que nossa escola preparou esse grande evento. É maravilhoso ver a alegria, o sorriso estampado em cada rostinho, não tem preço. Todo cansaço é superado diante da alegria dos nossos alunos”.

A programação da Semana da Criança continua com atividades em várias escolas.

Confira um pouco da programação:

Na Escola Tia Madalena, na terça-feira, 8, ocorreu a abertura da programação com apresentação da banda de música da PM e 3° BIS, e teatro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nesta quarta-feira, 9, ocorrerá piquenique com a criançada. Na quinta, 10, Baile a Fantasia. E finalizando a programação, atividades recreativas no ginásio da PM, na sexta-feira, 11.

Já na EMEF Amapá, haverá Festival Kid’s Shibaki, nesta quarta-feira, 9; desfile pedagógico, na quinta, 10; e na sexta-feira, 11, Festinha das Crianças em sala de aula.

Escola Pai Nosso: nesta quarta, 9, haverá pula-pula; contação de histórias, nesta quinta, 10; e na sexta-feira, 11, festa para as crianças.

Na Escola Rondônia, nesta terça-feira, 8, aconteceu a oficina de slime e bijuterias, futebol, basquete, pula-pula, corrida do saco; e para finalizar show musical com a banda Tio Nescal, encerrando na sexta-feira, com jogos internos na quadra esportiva da Escola Jesus de Nazaré.

Escola Recanto da Amizade: a programação será realizada nesta quinta-feira, 10, com o show de talentos. No dia 11/10 (sexta- feria), haverá Feira das Frutas na Escola e entrega de brindes.

EMEI Ana Cristina: durante o restante da semana, haverá programações na escola, com atividades em sala de aula, cama elástica, pintura no rosto, contação de história; finalizando na sexta-feira, 11, como a ação solidária do 6° batalhão.

Na EMEI AEIOU, as crianças participaram de passeio no Museu Sacaca e no restante da semana a programação acontecerá na própria escola, com brincadeiras e animação com palhaço, na quarta-feira, 8. Exibição de vídeo, pintura e atividades recreativas, e encerrando na sexta-feira com a caminhada “Fantasia e Magia” da EMEI AEIOU.

EMEI Pequeno Cidadão: haverá oficina de matemática, brincadeiras, Futebol Inclusivo, jogos de tapetes de cores, dentre outras atividades recreativas.

Maria Bernadete: na quarta-feira, 9, os alunos participam de uma sessão de cinema. Nesta quinta, 10, a diversão ficará por conta das atividades esportivas, finalizando na sexta, 11, com programação cultural.

Karla Marques

