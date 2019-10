JMM: Brasil conquista primeira medalha no boxe com Bia Ferreira

A brasileira ficou com prata após perder a final para a anfitriã

Cláudia Soares Rodrigues

Doze dias após conquistar o título de campeã mundial, na Rússia, na categoria até 60 Kg, a peso-leve Bia Ferreira conquistou a primeira medalha do boxe brasileiro nesta edição dos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. Na final da categoria 57-60 Kg,a boxeadora baiana, de 26 anos, deixou o escapar o ouro para a atleta da casa, a chinesa Zichu Xu, que venceu por 5 a 0.

No percurso para chegar à decisão do título, Bia Ferreira foi acumulando vitórias implacáveis, sempre por 5 a 0. Isso aconteceu no último domingo (20), na luta classificatória contra a italiana Valentina Alberti, triunfo que garantiu a presença da brasileira nas quartas de final. Mais uma vez, Bia Ferreira sobrou diante da atleta Khulan Purevdorj, da Mongólia, se classificando para as semifinais. Nesta fase, brasileira superou a norte-coreana Song Choe Hye e carimbou o passaporte para a grande final.

O Brasil permanece na terceira posição no quadro geral de medalhas, com um total de 74 (19 ouros, 24 pratas e 31 bronzes). A liderança segue com a China, com 193 (112 ouros, 55 pratas, 26 bronzes) e em segundo lugar está a Rússia, com 136 medalhas (43 ouros, 45 pratas e 48 bronzes).

