Instagram não posta foto? Usuários relatam problemas no aplicativo

Rede social está instável e não permite postar fotos no feed e nos Stories

O Instagram caiu e apresenta instabilidade na tarde desta quinta-feira (2). De acordo com relatos de usuários na Internet, não é possível postar Stories ou fotos na rede social. O problema, que atinge diversos países, inclusive o Brasil, e começou por volta das 15:45. Nesse período, o site DownDetector, que monitora o funcionamento de serviços na web, chegou a registrar pico de mais 7 mil reclamações. O TechTudo entrou em contato com a assessoria do Instagram no Brasil, mas ainda não tivemos retorno.

De acordo com o DownDetector, as principais reclamações são relacionadas à publicação de fotos: não é possível postar nos Stories, nem no feed. Alguns usuários reclamam também que não conseguem visualizar os Stories de seus amigos. Apesar dos problemas, segundo os relatos, o feed continua exibindo os posts normalmente.

Veja também:

COVID-19: aulas da rede estadual vão continuar suspensas

Jovem Aprendiz dos Correios: inscrições estão abertas até o dia 30/4

O Google Trends, ferramenta que monitora as buscas na Internet, registrou um aumento nas pesquisas dos usuários sobre o assunto. Termos como “Instagram não publica”, “não consigo postar foto no Instagram”, “não consigo postar Story no Instagram”, “Instagram fora do ar hoje” e “Instagram não está funcionando” apareceram entre as buscas no Google na última hora.

Pelo Twitter, alguns usuários reclamaram da instabilidade no Instagram. Vale lembrar que em espaço de dois dias, esta é a segunda vez que a rede social apresenta problemas. Na noite da última terça-feira, Instagram, Facebook e WhatsApp caíram por conta de um erro de rede, já que os três apps pertencem ao Facebook.

Correio 24h

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...