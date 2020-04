Enem Digital: prova deverá ser feita em locais selecionados pelo Inep e, não, em casa

Modalidade ainda gera muitas dúvidas entre estudantes

Novidade anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem digital vai poder ser feito em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A princípio, o Inep chegou a comunicar que a prova no formato digital só seria realizada em alguns municípios. Conforme o edital divulgado em 31 de março, a data para aplicações do Enem Digital está confirmada para os dias 11 e 18 de outubro.

A aplicação da prova no formato digital será idêntica à do Enem impresso. Logo, a prova não poderá ser feita em casa, à distância ou em computadores particulares. Assim, os participantes que optarem pelo formato digital também irão se deslocar para os locais de prova, seguindo os mesmos horários e restrições daqueles que vão fazer o Enem tradicional. No caso da redação, será realizada da mesma forma que no Enem impresso, redigida manualmente.

A estrutura da prova também permanecerá com 45 questões de cada área do conhecimento, mais uma redação que deverá ser desenvolvida no modelo dissertativo-argumentativo, com um máximo de 30 linhas. No primeiro dia do exame serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder às questões e escrever o texto. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Os participantes terão cinco horas de duração. No formato digital, o Inep não irá dispor de atendimento especializado, estando apenas disponíveis para quem optar pela aplicação impressa.

Vai ter Enem em 2020?

A suspensão de aulas presenciais em todo o país, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, se tornou uma preocupação entre os estudantes que vão prestar o Enem neste ano. Contudo, em nota publicada ontem (01), o Inep afirmou que “está buscando garantir sua execução adequada, não apenas para cumprir com seu dever institucional, mas, principalmente, para não prejudicar mais ainda a sociedade brasileira. Inclusive, com o Enem Digital é oferecida à sociedade mais de uma aplicação durante o ano”.

Cronograma do Enem Digital 2020

Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril

Divulgação dos resultados da taxa de inscrição: 24 de abril

Período de recurso da taxa de inscrição: 27 de abril a 1º de maio

Período de inscrições no Enem Digital: 11 a 22 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio

Solicitação de atendimento especializado: não possui nesta edição

Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio

Aplicação do Enem Digital: 11 e 18 de outubro

