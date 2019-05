Inglês no spotify: Conheça 3 podcasts para aprender o novo idioma

O Spotify – um dos maiores streaming de música do mundo – oferece muito mais que entretenimento. Pouca gente sabe, mas além dos hits é possível aprender um novo idioma através do aplicativo. Sim, é real. Através de alguns podcasts encontrados na plataforma, você pode aperfeiçoar seu inglês, não importa seu nível de conhecimento. Há conteúdos básicos, intermediários e avançados. E apesar de parecer um pouco complicado, a dica é testar a nova experiência e observar. Não se preocupe se o seu processo de aprendizagem for lento. Faça no seu tempo e mantenha o foco.

Se interessou? Confira alguns podcasts disponíveis e bom estudo:

Aprenda com Música

Alunos de nível básico/intermediário

Teacher Milena escolhe uma música, traduz, comenta vocabulário, estrutura e pronúncia. Se você se cadastra à biblioteca, tem acesso ao PDF da aula. Os episódios têm duração de, aproximadamente, 20 minutos e a professora apresenta em português.

Daily Easy English

Alunos de nível avançado

Neste podcast, Shane explica expressões comuns em inglês. Há vários canais para acessar o conteúdo, como o site letsmasterenglish.com. O professor apresenta em inglês episódios que duram cerca de 5 minutos.

Plain English

Alunos de nível avançado

Jeff fala tudo em inglês, mas tenta falar devagar. O episódio começa com a leitura de uma notícia. A transcrição da notícia e algumas expressões são traduzidas para seis idiomas no site plainenglish.com. Os episódios duram cerca de 20 minutos.

Agência Educa Mais Brasil