Nasa fará transmissão ao vivo de eclipse solar total

Fenômeno que ocorre nesta terça-feira poderá ser visto em sua totalidade apenas no Chile e na Argentina. Nos demais países, evento astronômico será parcial

Em parceria com o Exploratorium, museu localizado em San Francisco, nos Estados Unidos, a Nasa irá transmitir ao vivo o eclipse solar que ocorre nesta terça-feira (2), na América do Sul. O fenômeno só poderá ser observado em sua totalidade em regiões do Chile e da Argentina. Nos demais países, o eclipse será visto parcialmente.

A agência espacial americana fará três transmissões em seu site: imagens sem áudio de telescópios localizados em Vicuna, no Chile, das 16h às 19h (horário de Brasília) e dois programas com comentários ao vivo, um em espanhol e outro em inglês, das 17h às 18h.

