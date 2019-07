Microsoft lança update para corrigir erro de desligamento no Windows 10

A atualização Outubro de 2018 (1809) do Windows 10 vem apresentando alguns bugs que estão incomodando os usuários; para tentar resolver o problema, a Microsoft disponibilizou uma atualização. O bug em questão faz com que os computadores levem pelo menos 60 segundos para o encerramento completo, mesmo que isso ocorra em um dispositivo de ponta.

No final do ano passado, foi liberada a atualização para o Windows 10, a 1809, conhecida como Outubro de 2018; porém, ela não foi bem recebida, pois o bug que atrasa o encerramento vinha incomodando muitos usuários. O detalhe é que a situação não é um erro fixo do software e ocorre quando um controlador USB Tipo-C está conectado ao PC no momento do desligamento do sistema. Para fugir do erro, basta desconectar o controlador antes de iniciar o processo de desligamento da máquina.

Veja mais no Tecmundo