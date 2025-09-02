Igapó e Rede CT levam Hub de Leis de Incentivos Fiscais à 54ª Expo Amapá

Espaço inédito visa estimular investimentos sociais e fortalecer iniciativas culturais, ambientais e esportivas na Amazônia

A Rede CT – Capacitação e Transformação, participa juntamente com Rede Igapó e Instituto Futebol de Rua da 54ª Expofeira do Amapá – Amazônia Sustentável e Desenvolvida, que começa neste sábado (30), em Macapá. As organizações apresentarão um Hub de Leis de Incentivos Fiscais, espaço dedicado a capacitar proponentes, empreendedores culturais, ambientais e esportivos do Amapá e fomentar o diálogo estratégico com o poder público sobre o papel das Leis de Incentivo no desenvolvimento econômico regional.

Em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília, O Hub oferecerá seis oficinas formativas, distribuídas entre os dias 1º a 5 de setembro, voltadas para o desenvolvimento institucional e acesso às leis de incentivo fiscal e à troca de experiências entre os participantes. Além disso, o Hub contará com dois painéis temáticos, que reunirão especialistas das Redes CT, Instituto Igapó e Instituto Futebol de Rua. Os especialistas debaterão a importância dos incentivos fiscais como ferramenta de fortalecimento da economia verde e da inclusão social.

A Rede CT tem se destacado por propor uma completa mudança no cenário esportivo na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A iniciativa oferece gratuitamente curso de capacitação e mentorias especializadas, voltados à orientação para desenvolvimento de projetos que possibilitem a captação de recursos por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, capacitando organizações da sociedade civil para que transformem ideias em projetos estruturados e financeiramente sustentáveis. Ao furar a bolha tradicional do eixo Sul-Sudeste, o projeto leva conhecimento estratégico a iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social, educação e transformação comunitária.

“Nós aqui no Amapá estamos entre os Estados que menos acessam as leis de incentivo fiscal, até mesmo comparado com os demais estados da Amazônia, que em si já tem o acesso restrito. Isso se deve a fatores diversos, estruturais, sociais, econômicos e outros múltiplos entraves. Entre eles, a falta de conhecimento sobre a estrutura da cadeia de negócios da indústria criativa, que sempre nos foi negada”, afirma Gigi Favacho, Gerente da Rede CT e de projetos proprietários da Rede Igapó.

Ela continua, “nossa missão é reverter esse jogo e contribuir para que mais organizações estejam preparadas para as mudanças que já estamos vendo na pauta do desenvolvimento sustentável. Queremos que as organizações do Amapá sejam players ativos no jogo nacional das soluções inovadoras e sustentáveis”, finaliza.

Fernando Salum, diretor executivo da Rede Igapó, salienta que poder contribuir com o desenvolvimento do Amapá, em parceria com o governo do Estado é um passo importante na ampliação do acesso das fontes de recursos via leis de incentivo fiscal. Para ele, “ajudar a conectar as múltiplas agendas de desenvolvimento da cultura, esporte, economia circular e sociobioeconomia, rumo à um futuro mais sustentável”, é essencial para o desenvolvimento do Estado.

Sobre o CT – Capacitação e Transformação

O Projeto CT – Capacitação e Transformação é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua e da Rede Igapó, com patrocínio do Itaú e da B3. Seu objetivo é capacitar empreendedores sociais esportivos para o uso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE), fortalecendo programas que utilizam a prática esportiva como ferramenta de transformação social nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, promovendo a descentralização do acesso à conhecimento e recursos.

Sobre a Expofeira do Amapá

A 54ª Expofeira do Amapá – Amazônia Sustentável e Desenvolvida acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, em Macapá. Considerada a maior edição da história, a feira ocupará uma área 46% maior que no ano passado e reunirá cerca de 482 empresas expositoras, devendo gerar entre 12 mil e 14 mil empregos.

Com programação diversificada, o evento contará com mais de 500 atrações culturais, incluindo shows nacionais gratuitos de artistas como Ivete Sangalo, Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, Alexandre Pires, Xand Avião, entre outros. A feira também será palco da 1ª ExpoAmazônia, preparando o Amapá para a COP30 e reforçando o papel estratégico do estado no desenvolvimento sustentável e na economia verde.

Acompanhe a programação completa do Hub de Leis de Incentivos Fiscais:

LOCAL: AUDITÓRIO SUMAÚMA

30 de agosto (sábado)

Palestra de abertura dos trabalhos: Transferegov.br e suas ferramentas de gestão;

Palestrantes: Obrasgov.br; Rede de Parcerias; Comprasgov.br e Contrata + Brasil (Flávia Medeiros – Ministério da Gestão e da Inovação no Serviço Público – MGI); Horário: 14h às 18;

1º de setembro (segunda-feira)

Painel 01 – O Amapá no cenário dos incentivados de Cultura e Esporte

Panelistas: Fernando Salum, diretor executivo da Rede Igapó; e Gigi Favacho, gerente da Rede CT e de projetos da Rede Igapó;

Horário: 09 às 12h

Aulão 01 – Leis de Incentivo Fiscal: o que são e como funcionam?

Responsáveis: Adriana Mitre, relações governamentais da Rede CT e gerente de desenvolvimento territorial da Rede Igapó e Emanuelle Narcizo, coordenadora de projetos da Rede Igapó;

Horário: 13h ás 16h

2 de setembro (terça feira)

Oficina 01 – Como elaborar projetos para Lei Federal de Incentivo ao Esporte?

Responsáveis: Adriana Mitre, relações governamentais da Rede CT e gerente de desenvolvimento territorial da Rede Igapó; e Fernando Salum, diretor executivo da Rede Igapó.

Horário: 13h às 17h

LOCAL: AUDITÓRIO DAS CASTANHEIRAS

31 de setembro (domingo)

Palestra – Estímulos Fiscais e Financeiros para Atração de Investimentos.

Responsável: Wanderley Lopes – SUDAM

Horário: 16h ás 18h

02 de setembro (terça-feira)

Oficina 02 – Como elaborar projetos para Lei Federal de Incentivo à Cultura?

Responsáveis: Emanuelle Narcizo, coordenadora de projetos da Rede Igapó; e Gigi Favacho, gerente da Rede CT e de projetos da Rede Igapó;

Horário: 09 às 12h

3 de setembro (quarta-feira)

Oficina 03 – Como elaborar projetos para Lei de Incentivo à Reciclagem?

Responsáveis: Adriana Mitre, relações governamentais da Rede CT; e Emanuelle Narcizo, coordenadora de projetos da Rede Igapó;

Horário: 9h às 12h;

4 de setembro (quinta-feira)

Oficina 04 – Metodologias do Esporte para o Desenvolvimento Humano

Responsável: Salimon Avelino, Gerente da Rede CT e supervisor de tecnologia e inovação do Instituto Futebol de Rua;

Horário: 09h às 12h

Local: Carreta do Sebrae

5 de setembro (sexta-feira)

Oficina 05 – Comunicação e Impacto: como mensurar e divulgar resultados de projetos e Leis de Incentivo e Panoramas para o Futuro do Amapá.

Responsáveis: Fernando Salum, diretor executivo da Rede Igapó; Gigi Favacho, gerente da Rede CT e de projetos da Rede Igapó; e Eber Cristian Dartora , das organizações IGAPÓ, CT e Futebol de Rua;

Horário: 09h às 12h

Curtir isso: Curtir Carregando...