“A Escuridão Sorrateira” realiza première no Sebrae Amapá e inicia nova etapa no circuito audiovisual

O cinema amazônida viveu uma noite marcante no último dia 27 de fevereiro, com a première do filme A Escuridão Sorrateira, realizada no Auditório Macapá do Sebrae Amapá. A sessão especial reuniu realizadores, artistas, imprensa e convidados institucionais em um momento simbólico para o fortalecimento do audiovisual produzido no estado.

Dirigido por Kleber Wandel, o curta-metragem é inspirado no apagão que atingiu o Amapá em novembro de 2020 e transforma esse episódio histórico em uma experiência de suspense psicológico e reflexão sensorial. A narrativa acompanha Cecília, personagem vivida por Gabriela de Matoz, que enfrenta o isolamento e o luto em meio a uma cidade mergulhada na escuridão, construindo uma metáfora sobre memória, resistência e sobrevivência.

A exibição foi recebida com forte envolvimento do público presente, que destacou a potência estética da obra, a sensibilidade do roteiro e a forma como o filme traduz uma experiência coletiva em linguagem cinematográfica. Ao final da sessão, a equipe foi calorosamente aplaudida, consolidando a recepção positiva da obra em seu primeiro encontro oficial com convidados.

“Esse filme nasce de uma ferida coletiva. Transformar o apagão em cinema foi uma forma de resgatar nossa memória e afirmar que o Amapá também conta suas próprias histórias”, afirma o diretor Kleber Wandel.

Produzido por Ói Nóiz Akí, Central de Produção Colaborativa e Wändel Filmes, com roteiro de Laura Martins e Dylan Cavalcante, o filme foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Latitude Zero – Audiovisual, com gestão da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá e apoio do Ministério da Cultura.

A realização da première no Sebrae Amapá também marca um momento relevante de aproximação entre o setor cultural e as iniciativas de fomento à economia criativa. A abertura da instituição para receber produções audiovisuais reforça o reconhecimento do cinema como uma atividade estratégica, capaz de gerar valor cultural, social e econômico para o estado.

Após a première, A Escuridão Sorrateira inicia sua trajetória de circulação, com inscrição prevista em festivais e editais audiovisuais no Brasil e no exterior, ampliando a presença do cinema amazônida em novos territórios e consolidando a força de uma nova geração de realizadores do Amapá.Atendimento à Imprensa: Jomar Magalhães (96)99797-2768

