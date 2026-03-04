Instituto Akatu reforça alerta para consumo consciente de água frente aos níveis críticos dos reservatórios em 2026

Frente ao baixo volume nos reservatórios e seca em diversas regiões, Instituto Akatu reforça ações práticas de consumo consciente para mitigar impactos no abastecimento e na economia em 2026

Ao completar 25 anos em 2026, o Instituto Akatu reforça a urgência do consumo consciente de água como uma atitude diária. Dados da SABESP, em março, indicam que o Sistema Integrado Metropolitano opera hoje com 49% da sua capacidade total. Embora o índice seja superior ao registrado no mesmo período do ano passado, o cenário ainda inspira cautela em mananciais estratégicos, como o Sistema Cantareira (36,2%) e o Alto Tietê (46,4%), que operam com margens estreitas para o final da estação chuvosa.

O alerta de escassez e seca entre moderada e grave também se estende a outras regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Diante deste panorama, o Instituto Akatu apresenta um guia de ações práticas para reduzir o desperdício imediato.

Dicas práticas para economia de água:

O objetivo do Instituto Akatu é transformar essas informações em reflexão e mudança de atitude, garantindo a segurança hídrica e a sustentabilidade para os próximos anos.

Para Lucio Vicente, Diretor Geral do Instituto Akatu, a mensagem é clara: água, clima e consumo consciente não podem ser tratados apenas como temas de uma campanha isolada; eles devem ser temas de todos os dias. “Pequenas mudanças de hábito, quando somadas, possuem um poder de impacto extraordinário. Se uma família deixa de usar a mangueira para limpar a calçada uma vez por mês, ela economiza água suficiente para garantir descargas diárias por um ano inteiro”, diz. “O consumo consciente é o caminho para garantirmos que a água continue disponível para todos. Não se trata apenas de economizar na conta, mas de garantir a resiliência do nosso sistema e o futuro das próximas gerações”, finaliza.

Sobre o Instituto Akatu

Criado em 2001, o Instituto Akatu é uma organização pioneira na reconfiguração da cultura de consumo como elo estruturante da sustentabilidade. Atua a partir do entendimento de que o consumo é a infraestrutura invisível que conecta produção, cultura e política e que transformá-lo é ativar a regeneração em larga escala e com impacto real. O Akatu atua nas três ilhas de transformação: produção, uso e descarte, trabalhando com cadeias críticas e mercados compradores para acelerar práticas, políticas e escolhas regenerativas. Sua atuação integra educação, estratégia e articulação institucional, combinando inteligência de dados, engajamento multissetorial e comunicação baseada em evidências. Assim, transforma o consumo em vetor de desenvolvimento sustentável, capaz de alinhar prosperidade econômica, bem-estar social e equilíbrio ambiental. Confira mais em: akatu.org.br



