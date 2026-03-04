Instituto Akatu reforça alerta para consumo consciente de água frente aos níveis críticos dos reservatórios em 2026
Frente ao baixo volume nos reservatórios e seca em diversas regiões, Instituto Akatu reforça ações práticas de consumo consciente para mitigar impactos no abastecimento e na economia em 2026
Ao completar 25 anos em 2026, o Instituto Akatu reforça a urgência do consumo consciente de água como uma atitude diária. Dados da SABESP, em março, indicam que o Sistema Integrado Metropolitano opera hoje com 49% da sua capacidade total. Embora o índice seja superior ao registrado no mesmo período do ano passado, o cenário ainda inspira cautela em mananciais estratégicos, como o Sistema Cantareira (36,2%) e o Alto Tietê (46,4%), que operam com margens estreitas para o final da estação chuvosa.
O alerta de escassez e seca entre moderada e grave também se estende a outras regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Diante deste panorama, o Instituto Akatu apresenta um guia de ações práticas para reduzir o desperdício imediato.
Dicas práticas para economia de água:
- Se 10 milhões de brasileiros escovarem os dentes três vezes ao dia com a torneira fechada, durante 1 mês, usando apenas um copo d’água para enxague, seria possível economizar o equivalente a uma hora do volume de água que cai pelas Cataratas do Iguaçu.
- Imagine se todos os brasileiros, ao invés de lavarem semanalmente uma calça jeans, pudessem lavá-la quinzenalmente, ao final de um ano economizaria, com a redução de lavagens desta peça, um volume suficiente para encher 60 vezes o estádio inteiro do Maracanã de água.
- Supondo que uma família faça uma limpeza de calçada mensal e se realizar com vassoura, ao invés de mangueira, o volume de água economizado, ao longo de um ano, será suficiente para serem acionadas 2 descargas todos os dias durante esse ano.
- Se homens brasileiros reduzissem por 1 minuto o tempo de torneira aberta ao se barbear durante um mês, seriam economizados mais de 29 bilhões de litros de água, o equivalente ao volume de mais de 11.700 (onze mil e setecentas) piscinas olímpicas cheias.
- Supondo que todos os paulistanos que usem chuveiro diminuam o seu tempo no banho em 1 minuto por dia, em apenas um mês será possível economizar 78 vezes o volume do MASP de água.
- Se todos os cariocas que possuem um chuveiro elétrico em casa reduzissem seu tempo diário no banho em apenas 1 minuto, seria possível economizar um volume de água suficiente para encher, diariamente, mais de oito vezes o Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), o maior aquário da América do Sul, com seus 4,5 milhões de litros de água.
- Combate a Vazamentos: uma torneira pingando pode ser um dos grandes vilões do gasto de água em casa sem que você perceba e, além de contribuir com o desperdício de um recurso tão precioso para a manutenção da vida na Terra, o “pinga-pinga” da torneira contribui para o aumento da sua conta de água no final do mês. Por exemplo, uma torneira que, mesmo ao ser fechada, ainda mantém um filete de 4mm de água correndo, desperdiça 442 litros de água por dia.
- A cada minuto, uma torneira de cozinha aberta gasta quase 14 litros de água. Uma alternativa de fácil execução é manter louças sujas de molho antes de lavá-las e assim reduzir o consumo de água nos processos de enxágue e lavagens extras (quando necessárias).
- Em alguns casos, mesmo após o primeiro uso, a água ainda está em boas condições para ser reutilizada em outras tarefas domésticas. Por exemplo, a água que sai da máquina de lavar nos processos de lavagem, enxágue e centrifugação pode ser coletada em um balde diretamente acoplado no cano de saída da água e então utilizada para dar descarga ou lavar ambientes externos. Já a água utilizada para higienizar, deixar de molho e cozinhar um alimento, se estiver livre de resíduos, pode ser reutilizada no preparo de outro.
- Uma torneira de cozinha que, ao ser fechada, continua com um gotejamento, chega a desperdiçar 960 litros de água por mês. Essa quantidade de água é similar à ingerida diariamente por uma pessoa ao longo de um ano e três meses. Se todas as residências brasileiras tivessem um pinga-pinga como esse, em pouco mais de 3 dias seria desperdiçada uma quantidade de água suficiente para encher os 6,2 bilhões de litros da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.
- Ao substituir o descongelamento de alimentos em água corrente pela colocação do alimento em uma bacia com água, ao longo de um ano, você terá economizado uma quantidade de água equivalente à utilizada para cozinhar a quantidade de arroz suficiente para uma família de 4 pessoas por mais de 10 anos e meio.
- Descarte de Resíduos: evite jogar óleo de cozinha na pia. Uma única colher de óleo descartada diariamente polui mais de 136 mil litros de água por ano.
- Hábitos de Banho: o simples ato de urinar durante o banho todos os dias, por exemplo, substitui o acionamento de uma descarga e evita o gasto de água a ela associado, que é muito alto. Se todos os brasileiros praticassem isso todos os dias, por 1 semana, economizariam um volume de 6,2 bilhões de litros de água, equivalente ao da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.
- Consumo Indireto: economize papel. A produção de uma única folha de papel consome cerca de 2 litros de água. Se cada membro de uma família de 4 pessoas deixar de utilizar uma folha de papel por dia, ao final de um ano terá poupado o consumo de quase 3 mil litros de água associados à sua produção. Esse volume é suficiente para essa mesma família escovar os dentes diariamente durante um ano e oito meses.
O objetivo do Instituto Akatu é transformar essas informações em reflexão e mudança de atitude, garantindo a segurança hídrica e a sustentabilidade para os próximos anos.
Para Lucio Vicente, Diretor Geral do Instituto Akatu, a mensagem é clara: água, clima e consumo consciente não podem ser tratados apenas como temas de uma campanha isolada; eles devem ser temas de todos os dias. “Pequenas mudanças de hábito, quando somadas, possuem um poder de impacto extraordinário. Se uma família deixa de usar a mangueira para limpar a calçada uma vez por mês, ela economiza água suficiente para garantir descargas diárias por um ano inteiro”, diz. “O consumo consciente é o caminho para garantirmos que a água continue disponível para todos. Não se trata apenas de economizar na conta, mas de garantir a resiliência do nosso sistema e o futuro das próximas gerações”, finaliza.
Sobre o Instituto Akatu
Criado em 2001, o Instituto Akatu é uma organização pioneira na reconfiguração da cultura de consumo como elo estruturante da sustentabilidade. Atua a partir do entendimento de que o consumo é a infraestrutura invisível que conecta produção, cultura e política e que transformá-lo é ativar a regeneração em larga escala e com impacto real. O Akatu atua nas três ilhas de transformação: produção, uso e descarte, trabalhando com cadeias críticas e mercados compradores para acelerar práticas, políticas e escolhas regenerativas. Sua atuação integra educação, estratégia e articulação institucional, combinando inteligência de dados, engajamento multissetorial e comunicação baseada em evidências. Assim, transforma o consumo em vetor de desenvolvimento sustentável, capaz de alinhar prosperidade econômica, bem-estar social e equilíbrio ambiental. Confira mais em: akatu.org.br
Contato de Imprensa – Instituto Akatu
Robson Bertolino
robson.bertolino@inpresspni.com.br