Companhia Casa Circo leva espetáculo gratuito para o espaço Encanto dos Alagados, em Macapá

Circulação do espetáculo circense “O Show do Cascalho” surge como forma de amenizar a carência no contexto sociocultural das comunidades de áreas de ressaca

Neste sábado (26), a Companhia Casa Circo realizará o espetáculo circense “O Show do Cascalho”, no espaço Encanto dos Alagados, localizado em área de ponte, no Bairro do Muca, em Macapá. E no domingo (27), a comunidade contará com uma oficina de acrobacias voltada para crianças, e roda de conversa com os moradores.

O espetáculo “O Show do Cascalho”, é um projeto que surgiu em meados de 2023, compondo a 7ª edição do Festival Curta Teatro. É um espetáculo inovador para o cenário circense de Macapá, por trazer em sua composição elementos estéticos da linguagem da bufonaria em diálogo com técnicas circenses.

Para Jones Barsou, diretor da obra, o projeto traz para debate, a importância da arte e a cultura em áreas de vulnerabilidade social.

“A ideia surgiu como forma de amenizar a carência no contexto sociocultural das comunidades das áreas de ressaca, levando um conjunto de ações artísticas que envolvem, além do espetáculo, formações e rodas de conversas para entendimento e busca de melhorias que facilitem o acesso dessa população, à arte e cultura, que muitas vezes, se concentram na área central da cidade”, destaca Barsou.

A Companhia Casa Circo, localizada em Macapá, é um grupo artístico que integra circo, teatro e dança, além de oferecer formação em arte circense. Atuam tanto na produção de espetáculos quanto na formação de novos artistas, como alunos de oficinas. A companhia também promove a cultura e o entretenimento, levando seus espetáculos a diferentes locais, incluindo conjuntos habitacionais.

SOBRE O ESPETÁCULO

O Show do Cascalho é a história de Cascalho, um bufão que era explorado no circo e fugiu do circo numa bicicleta, levando na bagagem um pequeno show de variedades. Em cada canto que estaciona, ele monta o seu circo e apresenta o seu show, O Show do Cascalho. E neste jogo, Cascalho explora técnicas circense de malabarismo e equilíbrio para conseguir sobreviver da arte.

O espetáculo idealizado pela Companhia Casa Circo, foi contemplado no Edital de Fomento Cultural nº 002/2024, com recurso da Lei Paulo Gustavo, geridos pela Fundação Municipal de Cultura de Macapá – FUMCULT.

Ficha Técnica:

Direção: Jones Barsou

Assistente de Direção: Ana Caroline

Elenco: Jones Barsou Dramaturgia: Jones Barsou

Traje de Cena: Ana Caroline Cenografia: Jones Barsou

Designer gráfico: Ya Juarez

Iluminação: Sandro Brito

Sonorização: Gabriel Guimarães

Assessoria de Imprensa: Mary Paes

Representante Jurídico: Ói Nóiz Aki.

Fotos: Açaí Pictures

Serviço:

O Show do Cascalho

Data: 26 de julho | Espetáculo

Hora: 20h

Oficina de Acrobacias

Data: 27 de julho

Hora: de 9h às 12h

Local: Ponto de Cultura Encanto dos Alagados, avenida José Mauro do Nascimento,

área de ponte no bairro Muca | Macapá/AP

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

