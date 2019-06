Fête de La Musique ocorre nesta quarta-feira (19), em Belém

A Fête de La Musique 2019 da Aliança Francesa de Belém será nesta quarta-feira (19), a partir das 18h30, com Forró Encantado e Lucas Estrela e DJ DBL – Dan Bordallo Loiro. Para iniciar a noite, a turma da professora Carmem Virgolino, apresentará uma cena teatral. Ingresso R$ 2, à venda no dia e no local. O evento celebra a arte, a cultura francófona e os sons típicos das festividades de junho, com muito forró, baião, xote, e também a música contemporânea paraense.

Após dois meses de aulas, no curso “Corpo, teatro e poesia”, a professora Carmem Virgolino junto às alunas Adriana Pires e Priscilla Ferreira vão apresentar a pequena peça “S’il Vous Plaît , La Liberté”, realizada a partir de discussões sobre a mulher no mundo contemporâneo. A produção conta com a colaboração artística de Thales Branche, Malu Rabelo e Carol Abreu. O trabalho também é um experimento da pesquisa de doutorado em andamento que vem sendo realizada no Programa de Pós-graduação em Artes (PPGARTES-UFPA), pela encenadora e pesquisadora, sob a orientação da professora Dra. Gisele Guilhon.

O grupo Forró Encantado fará um passeio pelos diversos ritmos que tradicionalmente embalam o mês junino, homenageando compositores consagrados tais como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner, Alceu Valença, além de fazer releituras de temas tradicionais de mestres rabequeiros do Pará e Pernambuco. O grupo é formado por Armando de Mendonça F. (voz e rabeca), Rodrigo Ethnos (voz e zabumba), Thales Branche (voz e violão de sete cordas) e Thalia Sarmanho (voz e triângulo).

Já Lucas Estrela apresenta paisagens que permeiam as vivências em Belém do Pará a partir da música instrumental. Seu primeiro álbum, “Sal ou Moscou” (2016) pinta suas experiências de vida na ativa capital paraense e suas matérias primas são a guitarrada e o tecnobrega. Em 2017, Lucas gravou seu segundo álbum pelo Natura Musical, “Farol”, que traz experimentos do carimbó com a música digital, além da tecnoguitarrada apresentada em seu álbum de estreia. O artista imprime suas visões sensoriais, referências e linguagem própria, deixando o ritmo mais pop e apontando em direção à consolidação de uma releitura da guitarrada paraense.

Participação confirmada de Orégano Creperia, Haus Bier Microcervejaria Artesanal e Meu Copo Eco, para evitar o uso de copos descartáveis no evento.

Serviço

Fête de La Musique

Quarta-feira (19/06)

18h30

Aliança Francesa de Belém (Tv. Rui Barbosa, 1851 – entre avenida Conselheiro Furtado e rua dos Mundurucus)

Ingresso: R$ 2 (à venda na recepção, no dia do evento)

Informações: (91) 3224-3998/3198 / WhatsApp: (91) 98443-8252 / contatos@afbelem.com