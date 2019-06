Marta: 6 vezes a melhor do mundo e a maior artilheira de todas as copas

Da redação – Atuando contra a Itália nesta terça-feira quando a seleção brasileira de futebool feminino se classificou com um gol de pênalti que deu a Marta o título de maior goledora de todas as copas marcando seu 17º gol, na vitória indiscutível do Brasil.

O feito que entra para a história do futebol mundial, reacende a discussão sobre a valoração do trabalho das jogadoras nulheres e o grande abismo que as separa dos homens em termos salariais.

Sem patrocínio, mas 6 vezes a melhor do mundo e agora a maior goleadora de todas as copas, Marta ganha 1% daquilo que é pago ao Neymar, uma prova inequívoca que o futebol continua machista e precisa urgentemente reaver tais conceitos de desigualdade.

Marta não aceitou ser desvalorizada e agora tem o direito de exigir tal valorização e consigo levar tantas outras estelas da Brasil ao patamar merecido que é ter salário igual aos jogadores homens.

Parabéns, Marta. Você representa o Brasil e a mulher brasileira!