Fobia social: muito além da timidez

Bianca Gianlorenço

Muitas pessoas sofrem de fobia social, mas nem todos são capazes de entender que isso é um transtorno, e precisa ser tratado. Pelo mal-estar vivido tão presente e constante ao longo da vida, acabam por associar os sintomas da fobia a um traço de sua personalidade. Isso dificulta a busca por apoio profissional, a acaba prolongando o sofrimento a pessoa.

A ausência de tratamento faz com que as pessoas que têm fobia social vivam por um fio, driblando diariamente dificuldades físicas, psíquicas e sociais. Elas são encontradas intrincadas na rotina, em pequenas e grandes situações do dia a dia.

Mas vamos à boa notícia! Se você sente que sua timidez passou dos limites, acredite: existe tratamento!

Fobia social é um transtorno de ansiedade. Quando existe a necessidade de estabelecer ou manter uma interação com outras pessoas, quem sofre com o transtorno tem intensas sensações de mal-estar, além de manifestar crises de ansiedade.

