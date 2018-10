Quer viajar de carro? Não esqueça de fazer uma revisão

Viajar é uma das coisas mais prazerosas que a vida pode nos ofertar, não é verdade? Mas se a gente viaja de carro, o prazer pode ser estragado por algum problema caso o carro não tenha passado por uma revisão. O importante é estar com toda a máquina em dia, com peças de qualidade que podem ser adquiridas de qualquer ponto do planeta acessando a www.autopecasstore.pt.

Ao fazer a revisão no carro ou inspeção nos prevenimos para que a viagem seja segura e sem nenhum imprevisto, que poderia ter sido evitado, garantindo assim uma boa viagem. Veja a seguir quais cuidados devemos temos na hora da revisão:

Segurança

Pense no que vai garantir a sua segurança ao viajar. Macaco, triangulo e todas as ferramentas do carro devem ser verificadas. Veja se elas estão em um bom estado, pois você poderá precisar delas caso algo aconteça.

Calibrar pneus

Avalie se os pneus estão desgastados, se for preciso troque. E válido lembrar que a calibragem deve ser feita de acordo com o que determina o fabricante. Lembre-se também de checar se o estepe também está em bom estado.

Sistema de freio

Para evitar qualquer surpresa também é fundamental deixar o sistema de freio em bom estado. Na hora da revisão dois itens não podem passar despercebidos: discos e pastilhas. A revisão destas peças é importante para evitar um acidente.

Para-brisa

Para evitar que a visibilidade da estrada seja prejudicada, caso ocorra uma chuva no meio da viagem, deve-se verificar se a palheta do para-brisa está funcionando, tanto na parte de trás, quanto na frente do carro.

Sistema elétrico

Outra parte que deve ser revisada é a elétrica. Peça para que as luzes do painel, assim como os faróis, pisca-alerta, setas, luz de ré e setas sejam testados.

Motor

A parte mais cara e mais importante do seu carro também deve passar por um exame minucioso. Ver se não há vazamento de óleo ou de fluido. Isso evita transtornos durante a viagem.

Carro revisado? Agora é hora de colocar as malas no bagageiro e partir. E claro, não esqueça dos cintos de segurança!