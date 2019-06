A tecnologia empenhada em gerar economia

Os novos recursos tecnológicos permitem que diversos setores sejam beneficiados, um deles é a economia. Eles geram novos compradores e uma circulação financeira maior. Mas os mais afetados são os consumidores, que podem utiliza-los para conseguir economizar.

Diante da crise brasileira é necessário criar novas formas de economizar, para que os baixos ganhos se tornem suficientes para todas as necessidades. Em busca de dicas e soluções, o consumidor procura pelos “gurus” da economia.

Uma das mais influentes atualmente é Nathalia Arcuri, escritora do best-seller Me Poupe! e jornalista, ela projeta, de uma forma acessível, a importância de economizar e maneiras de enriquecer.

Ela mostra, para os brasileiros, que lucrar e poupar não é apenas guardar um determinado valor em uma poupança e também aponta os riscos de utilizar somente os recursos disponibilizados pelas instituições bancárias.

“Para quebrar essa proibição em torno do tema, precisamos abordar isso sem medo e como um tópico corriqueiro. Algo que grandes empresários têm em comum é falar de dinheiro de forma natural, como se estivessem conversando sobre onde almoçar.

Para começar, é só ter coragem e introduzir o assunto. É por isso que uso tanto humor no canal, para chamar mais gente para o assunto. Percebo que as pessoas têm se engajado e se interessado mais por finanças nos últimos anos.

As pessoas seguem dependendo demais dos bancos, mas acredito que a democratização do assunto está fazendo bastante diferença, porque quem se interessa pelo conteúdo o reproduz para os amigos e nas redes sociais. Se você não sabe como pretende usar o dinheiro, ele não serve para nada”, pontuo Arcuri ao Metrópoles.

Recursos disponíveis na internet para economizar

Com a sabedoria de que juntar dinheiro e investir é possível para todas as pessoas, elas buscam na internet as maneiras de evitar os gastos excessivos. Seja na hora de fazer compras no supermercado ou até mesmo nas viagens internacionais, os sites e aplicativos são indispensáveis.

As rotinas domésticas são fundamentais para toda e qualquer pessoa, elas incluem o pagamento das contas de consumo e a aquisição de produtos alimentícios e de higiene. Ao iniciar por esse quesito todos os outros são afetados.

Alguns sites, por exemplo, reúnem os folhetos de supermercado, assim o consumidor escolhe a melhor opção próxima a sua localidade. Eles possuem um sistema de busca por produtos, que possibilita verificar as condições impostas por cada estabelecimento.

Eles também funcionam para os que vivem no exterior, assim como em Portugal. Por lá o mais usado é o Suas Promos que oferece a função crucial de armazenar promoções e ofertas, das lojas, com muita eficiência.

Já as contas, podem vir menores com o uso de aplicativos de cálculo. Eles geram valores e mostram opções para gastar menos. Alguns medem o tempo no chuveiro, outros os gastos dos aparelhos que ficam continuamente ligados. Todos eles trabalham com o intuito de favorecer o consumidor.

Ao começar em casa, a mudança no dinheiro se reflete nos outros setores pessoais. Ela pode ser revertida em poupanças, viagens e na realização de sonhos.