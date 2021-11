CTMac realiza sinalização horizontal das ruas e avenidas de Fazendinha

O trabalho é resultado de uma solicitação da Secretaria de Mobilização e Participação Popular.



A Prefeitura de Macapá, através da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac), iniciou nesta sexta-feira (26) a sinalização horizontal das ruas e avenidas do bairro Fazendinha. O trabalho é resultado de uma solicitação da secretária de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan.

No local está sendo realizada a pintura de parada obrigatória com o objetivo de melhorar as condições de tráfego. A medida busca dar maior segurança a pedestres e motoristas e evitar acidentes de trânsito.

O serviço segue o cronograma de obras da Prefeitura de Macapá, que está sendo executado em diversos pontos da capital. Desde o início do ano a CTMac vem reforçando a sinalização de trânsito vertical e horizontal de toda a cidade e segue orientando a população para o respeito às regras de trânsito.

O diretor- presidente da CTMac, Marcílio Dantas, afirma que esse tipo de trabalho é realizado frequentemente em toda cidade, visto que, com o tempo, as sinalizações e as pinturas ficam desgastadas e é preciso realizar a manutenção, mantendo a segurança de todos os cidadãos proporcionando ainda um visual mais agradável ao município.

Seu Jhonathan Miranda, morador do bairro, ficou satisfeito com a iniciativa da prefeitura, para ele a sinalização é a forma correta para orientar a todos. “Estou acompanhando esse trabalho de perto e vejo a importância de todos os cidadãos respeitarem as leis de trânsito, afinal, se cada um fizer a sua parte o mundo se transforma”, afirma o morador.

