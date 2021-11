Exposição com obras de artes feitas de material de reuso é aberta ao público na sede da FAS

A exposição “Fragmentos”, da artista plástica amazonense Eliana Chaves, com 17 obras de artes feitas a partir da reutilização de resíduos sólidos, foi aberta ao público com entrada gratuita na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na Rua A, 351, no bairro Parque Dez. A mostra faz parte da programação cultural da Virada Sustentável Manaus e permanece no local até 10 de dezembro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Eliana é uma artista residual que em suas obras utiliza o conceito contemporâneo “Upcycling”, termo que garante novo uso aos resíduos por meio da arte e busca propor reflexões sobre o lixo produzido diariamente e sua destinação. A exposição faz parte das atividades da Virada Sustentável, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e da Coca-Cola.

Para a mostra “Fragmentos”, a artista utilizou materiais pós consumo, como lonas de banner, garrafas PET e embalagens plásticas, para a construção de obras que remetem à beleza e à cultura amazônica.

A artista explica que o objetivo da exposição é causar uma mudança de pensamento sobre a destinação correta de resíduos sólidos e como isso pode ser feito por todos, mas com foco no destaque da beleza das peças.

“Eu acredito que a arte tem o poder de eternizar e inspirar. Espero que minhas obras causem isso nos espectadores, que entendam que podemos oferecer um novo ciclo aos resíduos, encontrar novos caminhos, buscando diminuir esse impacto ao meio ambiente. Afinal, este é um assunto muito atual”, afirma Eliana Chaves.

