Sebrae abre inscrições para capacitações em maio

São cursos, oficinas e workshops que proporcionam a aprendizagem e capacitação nas áreas de Marketing e Vendas, Empreendedorismo Feminino e Inovações de Negócios

Oziane Bastos

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), divulga programação de cursos disponíveis no mês de maio. A programação aberta de cursos do primeiro trimestre acontece presencial, com vagas limitadas. As capacitações seguem os protocolos de segurança, exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária. Os cursos são ministrados na sede do Sebrae em Macapá, no período de 10 a 31 de maio.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, a programação apresenta temas de inovação que permitem maior competitividade dos pequenos negócios. “Visamos estimular aplicação de técnicas que permitam destaque e incentivo ao aumento de vendas de produtos e serviços. Sabemos que é mais um ano desafiador para os empresários e incentivamos a participação para que possamos juntos superar as dificuldades e avançar nos resultados ”, ressalta a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

Cursos

O Curso Desenvolvendo Habilidades Gerenciais/Liderança, propõe aos participantes desenvolver as habilidades de liderança de gestores de equipes empresariais, e visar o envolvimento e engajamento para otimização de resultados. O investimento é de R$ 100 reais e estão abertas turmas, no período de 16 a 19 de maio, das 19h às 22h.

O Curso Design Thinking – Inovação em Negócios, visa ensinar a identificar oportunidades de crescimento para melhorar e inovar negócios. Inspira e estimula pessoas e equipes a protagonizar a busca por soluções inovadoras. O investimento é de R$100 reais e estão abertas turmas, no período de 24 a 26 de maio, das 18h30 às 22h30.

O Curso Gestão Financeira Avançada, propõe ao participante empreendedor oportunizar a prática de uma gestão financeira integrada com análise de caixa, resultados e desempenho de forma a oferecer conhecimentos teóricos, planilhas e apoio técnico através de consultorias integradas, e visar um melhor desempenho do empreendedor a gestão de negócios. O investimento é de R$ 100 reais e estão abertas turmas, no período de 23 a 27 de maio, das 18h30 às 22h30.

Oficinas

Oficina Criando seus Anúncios com o CANVA na Prática, propõe ao participante a capacitação e construção de edições para publicações empresariais vendáveis. Aulas práticas e expositivas em laboratório. O investimento é de R$ 60 reais, inscrições abertas, no período dos dias 17 e 18 de maio, das 19h às 22h.

Capacitações

Capacitação O Futuro do Varejo, propõe ao participante a habilidade de vendas no marketing, logística, planejamento estratégico, gestão, assim como, ter criatividade e prática em vendas. Tudo isso em 2 dias de imersão, teoria e técnica, uma experiência única que muda a vida de milhares de empreendedores em todo o Brasil, agora em forma de treinamento. O investimento é de R$ 250 reais, nos dias 10 e 12 de maio, das 18h30 às 22h30.

Oficinas

O Workshop De Coaching Para Mulheres Empreendedoras, abordará técnicas e ações para que a participante obtenha melhores resultados nos negócios e na equipe de vendas. O investimento é de R$ 30 reais, no dia 30 de maio, das 18h30 às 22h30.

O Workshop Mulher empreendedora – Descubra-se! É uma oficina de capacitação para otimizar o perfil empreendedor do público feminino. O investimento é de R$ 30 reais, no dia 31 de maio, das 18h30 às 22h30.

Inscrições

As inscrições de cursos, oficinas e outras programações do Sebrae no Amapá estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae e/ou na Sede do Sebrae em Macapá, na secretaria de cursos, da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, fone para contato 96 3312-2834.

Coordenação

As capacitações empreendedoras do Sebrae no Amapá, são coordenadas pela Unidade de Educação Empreendedora (UEE).

