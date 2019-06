Ilha de Tupinambarana começa a receber visitantes para o Festival de Parintins

O evento oficial começa na sexta-feira (28), mas já tem muita gente chegando para curtir para o Festival Folclórico de Parintins, cidade a 420 quilômetros, de Manaus.

De avião ou barco, quem chega à Ilha de Tupinambarana, em Parintins, é recebido com a festa dos Bois Garantido e Caprichoso.

O casal Lúcia e Carlos Rehder, de São Paulo, relata a alegria de desembarcar pela primeira vez no terminal hidroviário de Parintins.

Comparado ao carnaval por sua grandiosidade, o Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores eventos festivos do Brasil.

A Marinha já deu início a operação para garantir a segurança do tráfego aquaviário na região.

A proteção dos passageiros é o foco da operação. Por isso, as embarcações precisar estar com a documentação em dia; não pode levar mais passageiros que sua capacidade; e o número de coletes salva-vidas tem que ser o mesmo de pessoas dentro do barco.

O encarregado do Setor de Operações da Capitania Fluvial da Amazônia, Ocidental, primeiro-tenente Filipe Queiroz fala da operação.

É durante o Festival que o Rio Amazonas concentra o maior número de embarcações de passageiros e de esporte e recreio do ano.

O movimento de quem chega pelo ar também será intenso. De acordo com a direção do aeroporto de Parintins, a cada meia hora um voo chega no município. Entre voos regionais e pequenos aviões, 400 aeronaves são esperadas até 2 julho.

O turista que embarcar no Aeroporto Internacional de Manaus é recebido com apresentações ao som de toadas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

O terminal manauara deve movimentar mais de 12 mil passageiros.