Luau na Samaúma está de volta com musicas, exposições, gastronomia e oficina Mini-Chefs

Entretenimento, cultura, fomento da economia criativa, relacionamento com a população e segurança continuam a ser destaques do Luau na Samaúma, que nesta sexta-feira (18) chega em sua 5ª temporada. Realizado pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), Governo do Estado (GEA) e Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae/AP), em 2024 o evento terá duas edições. Esta primeira tem como tema: “É Sobre ser Diferente. É Sobre ser Você”, com início às 17h, na Praça da Samaúma, no Araxá.

A programação é variada e proporciona a públicos de diferentes idades, gostos e tendências, momentos de diversão e contato com os costumes locais, em uma grande celebração à lua, no entorno da samaúma. Atrações musicais, Tenda Literária, contação de estórias, exposições e comercialização de produtos artesanais, cortejo artístico, espaço gastronômico e a Oficina Mini-Chefs fazem parte desta temporada.

O tema da primeira edição de 2024, “É Sobre ser Diferente. É Sobre ser Você”, está relacionado à campanha do MP-AP que intensifica a luta da instituição por respeito às diferenças e contra a intolerância e preconceito, chamando a atenção da sociedade para a necessidade de aceitar as pessoas, independente de suas características e opções. A segunda edição, prevista para dia 29 de novembro, celebra o fim de mais um ano.

Para as crianças

Sucesso nas edições anteriores, a Oficina Mini-chefs, organizada pelo Sebrae/AP, ensinará crianças com idade entre 5 e 12 anos a fazerem casquinha de biscoito recheada com chocolate e frutas, sob a orientação de profissionais. Pais ou responsáveis podem inscrever as crianças na hora, em uma das turmas que serão disponibilizadas às 18h e às 19:30h. A contadora de estórias Lu de Oliveira e a apresentação do espetáculo infantil Mestre Automobili, com o Grupo de teatro Artes Piracuí, também fazem parte da programação infanto-juvenil.

Exposições e gastronomia

Do segmento de manualidades, uma variedade de produtos estará à disposição do público. Oportunidade para empreendedores apresentarem e comercializarem seus artigos, de artes plásticas até chocolates, do artesanato às essências naturais, em um charmoso corredor que se forma ao redor da samaúma, com pequenos empreendedores e o Instituto de Poéticas Visuais da Amazônia – Imazônia.

Outro espaço que chama bastante atenção é o gastronômico, onde alimentos e bebidas variados são comercializados e o público pode escolher de acordo com suas preferências.

Arte em forma de poesia e música

Na Tenda Literária, quem aprecia poesia e literatura terá exposição e comercialização de livros e declamações poéticas feitas por coletivos literários e artistas independentes. No palco, onde acontecem as apresentações musicais, estão confirmadas uma variedade de atrações, do sertanejo ao samba. Uma somatória de estilos para agradar a todos.



Segurança

A segurança e o ordenamento do trânsito estão garantidos com o apoio de equipes de segurança pública do Estado, do Município e do Gabinete Militar do MP-AP que estarão a postos do início ao fim do evento. Para quem vai estacionar veículos, a área da Maçonaria, em frente à Praça da Samaúma, estará liberada.

Para evitar imprevistos, o MP-AP está incentivando o uso de veículos de aplicativo para deslocamento, e o público para que não leve e não consumam bebidas em garrafas de vidro.

LUAU NA SAMAÚMA 2024

18h (primeira turma) e 20h (segunda turma) – Oficina Mini-chefs

17h – Exposição de artes visuais com o Instituto de Poéticas Visuais da Amazônia – Imazônia

17h – Tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com a Associação Literária do estado do Amapá (ALIEAP), Academia Amapaense de Letras, Mulherio das Letras, Coletivo Juremas e Afrologia Tucuju

18h – Contação de estória com Lu de Oliveira

18h30 – Espetáculo infantil Mestre Automobili, com o Grupo de Teatro Artes Piracuí

19h – Cortejo artístico com o Grupo Marco Zero

19h30 – Banda musical do Corpo de Bombeiros Militar

20h – Música com William Rocha

20h30 – Banda Os Pinducos

21h30 – Grupo de Marabaixo Associação Cultural Torrão do Matapi

22h – Samba show com Marcelinho do Cavaco, Júnior Madureira, Cafú Rota Samba, Vitinho Oliveira e Cleide Queiroz

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Mariléia Maciel

Gerente de Comunicação: Rita Torrinha

