Projetos inovadores e sustentáveis estão sendo desenvolvidos por mais de 100 jovens da Amazônia

Mais de 100 jovens de todos os estados da Amazônia Legal seguem em uma intensa imersão de debates para a criação de soluções inovadoras e sustentáveis no UNLEASH Amazon Innovation Lab. O programa internacional acontece, até sábado, dia 19 de outubro, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), situada na Av. Darcy Vargas, nº 1.200, bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A iniciativa visa capacitar jovens comprometidos em enfrentar os desafios reais de suas comunidades e desenvolver soluções escaláveis, inovadoras e sustentáveis. Esta é a primeira edição do UNLEASH realizada nas Américas e Manaus foi a cidade escolhida para a edição inédita do programa. As edições anteriores ocorreram na Groenlândia, Dinamarca, Singapura, China, Índia e Ruanda.

Nesta quarta-feira, dia 16, os participantes se dividiram em 27 grupos para debater e elaborar soluções em dois eixos centrais: “Proteção e Responsabilidade Ambiental” e “Desenvolvimento Sustentável e Bioeconomia”. Esses temas estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

O evento reúne participantes de comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas e quilombolas, vindos de todos os estados da Amazônia Legal, que inclui Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Participantes de áreas urbanas desses estados também estão incluídos no programa.

Igor Ribeiro, um jovem quilombola do Maranhão, está participando do eixo de Proteção e Responsabilidade Ambiental no UNLEASH Amazon Innovation Lab. Ele destacou o desafio do êxodo rural em sua comunidade. “É uma realidade difícil. Muitos jovens precisam deixar seus territórios, onde atuam como guardiões, para estudar ou trabalhar em outras cidades. Isso prejudica a continuidade da proteção ambiental por parte dos guardiões tradicionais”, explicou.

Igor também ressaltou que o êxodo rural está associado a várias questões secundárias, principalmente à ausência de políticas públicas essenciais, como educação e saúde, dentro desses territórios.

Já Sabrina Almeida, designer amazonense e facilitadora do UNLEASH Amazon, enfatiza que esse momento inicial visa ouvir as diferentes vozes para garantir que a região como um todo seja atendida.

“Às vezes, nós falamos da Amazônia como uma única entidade, mas na verdade há muitas faces entre os diferentes estados da região. E conseguimos reunir um público muito diverso de participantes, então enxergamos de diferentes perspectivas os problemas. Isso é muito importante para pensarmos em um futuro mais próspero e sustentável”, explica.

O UNLEASH Amazon trabalha com uma metodologia moderna, baseada em técnicas de Design Thinking e inovação social, o que proporciona várias ferramentas para que os jovens trabalhem suas soluções.

“Nós vamos trabalhar com problemas complexos, problemas que não podem ter uma única solução, pois seria necessário várias soluções ao mesmo tempo. Isso parece muito complicado de trabalhar, mas a nossa metodologia ajuda a deixar mais simples”, complementa Sabrina Almeida.

Dos 107 participantes, mais da metade são de comunidades tradicionais da Amazônia, segundo a organização do evento. Todas as equipes reúnem jovens de diferentes origens, garantindo mais representatividade e democracia nas soluções.

Ao final do programa, três dos 27 projetos apresentados receberão uma premiação em dinheiro. Além disso, a solução escolhida pelos próprios participantes receberá um prêmio de R$ 20 mil, enquanto outras duas propostas, selecionadas por especialistas, serão contempladas com R$ 15 mil cada.

Todos os projetos principais terão a oportunidade de continuar seu desenvolvimento em incubadoras, assegurando suporte e acompanhamento para que as ideias se transformem em iniciativas concretas.

