‘Cresce a esperança de uma saúde melhor para meus filhos’, conta motorista de aplicativo sobre início das obras do novo HE

Pai de dois meninos, Rubens Alexandre acredita que a nova unidade hospitalar vai garantir uma saúde pública de qualidade para toda população amapaense.

Por: Winicius Tavares

Nesta segunda-feira, 18, o Governo do Amapá iniciou as obras de construção do novo Hospital de Emergência de Macapá, a maior da história da saúde pública do estado. A nova unidade hospitalar é uma das propostas que integra o Plano de Governo que coloca a saúde pública como prioridade imediata.

Quem acompanhou a assinatura da ordem de serviço pelo governador Clécio Luís foi o motorista de aplicativo, Rubens Alexandre, de 50 anos. Trabalhando há dois anos nas ruas, ele conta que já realizou diversas corridas para o Hospital de Emergências. Acompanhado da esposa e dos dois filhos, Isac, de 6 anos, e Richard, de 1 ano, ele diz não ter dúvidas que a estrutura do novo HE vai assegurar a saúde dos pequenos.

“Com essa nova obra, de um novo hospital, os serviços de saúde irão ampliar, até pelo tamanho da área. Com certeza, cresce a esperança de uma saúde melhor para os meus filhos que se precisarem, eu não vou hesitar em trazê-los para cá. Eu tenho a expectativa de que o atendimento e o socorro a eles serão assegurados com eficiência e rapidez, como o que já está tendo no HE, que já melhorou um pouquinho, mas com o novo hospital, vai melhorar muito mais”, destaca Alexandre.

O novo hospital será construído em uma área de 15 mil metros quadrados, e terá cinco andares, garantindo a ampliação dos atendimentos. Serão 212 leitos, 6 salas no Centro Cirúrgico de multiespecialidades, Central de Diagnóstico por Imagem, serviços de diálises, apoio técnico, área administrativa e heliporto.

O motorista de aplicativo também expõe que a população amapaense, principalmente quem reside na capital, sempre sofreu com a infraestrutura dos hospitais. Desde 2023, com as intervenções do Governo do Estado no atual HE, construído em 1970, e agora as obras do novo hospital, a saúde pública amapaense tem recebido uma atenção que não havia em anos anteriores.

“Hoje nós estamos tendo um olhar diferenciado para a saúde, com um governador que tem olhado com carinho para o setor e implementando um novo atendimento onde as pessoas não precisam ficar em corredores, onde o paciente e o acompanhante têm um atendimento de qualidade. O novo HE vem para agregar valores incomparáveis à população do Amapá”, ressalta Rubens.

A perspectiva de melhoria nos serviços e alívio das demandas dos serviços de urgência e emergência também conforta a agente de saúde Ana Caroline Alves, de 33 anos. Com a filha Yasmim de 3 anos no colo, ela conta que o novo Hospital foi um pedido atendido do Governo do Estado com a população, o qual representa um grande avanço na saúde pública amapaense.

“Eu acredito que vai trazer melhorias para o nosso estado avançar mais e mais. É isso que eu espero, conforto para nós e pra todo mundo. A minha filha provavelmente vai usufruir desse novo espaço, com mais leitos, equipamentos modernos e um bom atendimento, porque é isso que a população quer, ser bem acolhida’, pontua Ana.

Novo HE

Serão dois anos de obras, que contam com um investimento de 129 milhões de reais, alocados pelo senador Davi Alcolumbre com contrapartida do Tesouro Estadual. A área, que fica atrás do atual HE, no Centro da capital, foi cedida pelo Exército Brasileiro também por articulação do parlamentar.

