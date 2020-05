Confira as nossas dicas para você cuidar dos seus óculos

Uma das dúvidas para quem usa óculos é saber a forma correta de fazer a limpeza deste acessório tão importante no dia a dia. Você deve lavar seus óculos com água e sabão ou detergente neutro. Basta colocar os óculos em água corrente e esfregar uma gotinha de sabão líquido em cada lente. Para manter a saúde dos seus olhos é preciso que as lentes e armação estejam sempre limpas.

Você pode secar os óculos ao ar livre, mas se precisa de usá-lo na hora, pode usar o pano que vem junto com o seu acessório para secá-lo e dar o polimento final. Mas em tempos de cuidados para evitar a propagação do coronavírus, a dica é lavar sempre o pano após secar os óculos. É importante usar o lenço umedecido para remover hidratantes e filtro solar que ficam grudados na armação ou nas lentes.

Não deixe de guardar os seus óculos no estojo com as lentes viradas para cima. Essa é a melhor forma de conservar seu óculos quando ele não está em uso, evitando riscos e o acumula sujeira ou até mesmo vírus e bactérias. Carregar o estojo evita que você tenha que simplesmente largar os óculos dentro em ambientes sujos ou contaminados.

Na Neo Óticas, que possui várias lojas em São Paulo, você conta com a ajuda de profissionais treinados que dão as melhores dicas para você escolher o modelo ideal e ainda ensinam como cuidar dos seus óculos.

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...