Prazo de inscrição para contratação temporária de médicos em Macapá encerra nesta segunda, 11

Iniciou no último sábado, 9 de maio de 2020, e encerra à 0h desta segunda-feira, 11, o período de inscrição para a chamada pública de contratação temporária de médicos no município de Macapá. Para fazer inscrição basta enviar currículo no e-mail: [email protected], juntamente com a cópia do certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação em Medicina em instituição de ensino superior brasileira legalmente estabelecida ou estrangeira revalidado no Brasil e cópia do Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O edital completo está disponível no link: http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br. As inscrições são gratuitas. Serão disponibilizadas 50 vagas. As contratações terão prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período. A chamada se dará por meio de análise curricular, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

Estão disponíveis oportunidades para médico plantonista, com remuneração de R$ 1.200; e médico diarista, com remuneração de R$ 12 mil.

Cronograma

11/05 (segunda-feira) – Prazo final de inscrição;

12/05 (terça-feira) – Análise documental e divulgação do resultado final;

13/05 (quarta-feira) – Apresentação dos candidatos à Secretaria Municipal de Saúde;

14/05 (quinta-feira) – Início das atividades nas UBS’s de lotação.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Amelline Borges

