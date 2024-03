Dicas para escolher um plano de saúde

Analisar as necessidades médicas e o orçamento é o primeiro passo antes de assinar o contrato. Verificar a abrangência e a rede credenciada evita frustrações

O Brasil nunca teve tantos beneficiários de planos de saúde como agora. Segundo um levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula o setor, em dezembro de 2023, o segmento alcançou o número inédito de 51.081.018 usuários de planos de assistência médica.

Ter um plano de saúde é um dos maiores sonhos de consumo dos brasileiros, conforme outra pesquisa do Vox Populi e do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), esta feita em 2021. No levantamento, o serviço figurou entre os cinco principais desejos no país, listado com a casa própria e a continuidade nos estudos.

No entanto, muitos consumidores seguem sem entender muito bem os seus direitos e os deveres contratuais, como mostrou uma pesquisa conduzida pelo Datafolha e encomendada pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge) para o Movimento Todos Por Todos com Muita Saúde. De acordo com a enquete, 46% dos beneficiários que responderam ao levantamento assinaram o contrato sem ler ou o leram de forma superficial.

Para pesquisar de forma atenta as opções no mercado e fazer a melhor escolha antes de assinar o contrato – seja ele coletivo, como um plano de saúde pessoa jurídica, ou individual –, é preciso levar em conta uma série de considerações que vão desde a cobertura oferecida até os custos.

Verifique as necessidades médicas de seu grupo familiar

Antes de iniciar a busca pelo plano de saúde, vale analisar as necessidades médicas e as demandas da família e dos dependentes, além da própria realidade financeira, segundo especialistas. Alguns fatores a serem considerados são idade, histórico médico pessoal ou familiar, frequência de uso de serviços de saúde e expectativas em relação à cobertura.

Além disso, deve-se estabelecer um orçamento realista que leve em conta não apenas o valor da mensalidade, mas também de possíveis coparticipações e franquias.

Há muitos tipos de planos, como os individuais e familiares, os coletivos por adesão e empresariais, além dos serviços mais populares. Pesquisar as características de cada um, como rede de médicos e hospitais, cobertura de procedimentos, carências e custos, para encontrar o que melhor se adapta às necessidades e preferências, é essencial.

Confira os níveis de cobertura

Cada plano oferece diferentes níveis de cobertura para serviços médicos, hospitalares e odontológicos. Para evitar surpresas, vale analisar cuidadosamente os detalhes da cobertura oferecida, incluindo consultas médicas, exames laboratoriais, tratamentos especializados, internações hospitalares, serviços de emergência e cobertura odontológica. Certifique-se de que o plano atende às suas necessidades específicas de saúde, evitando pagar por coberturas desnecessárias.

Outra orientação é verificar se médicos, especialistas, hospitais, serviços de emergência e clínicas de sua preferência estão incluídos na rede do plano. Além disso, deve-se avaliar a proximidade de hospitais e clínicas em relação a sua residência ou local de trabalho. Isso pode afetar a conveniência e acessibilidade dos cuidados de saúde.

Para quem viaja com frequência, considere se o plano possui abrangência municipal, regional, nacional e até internacional.

Cheque a reputação da operadora e a oferta de benefícios adicionais

Outra recomendação é verificar aspectos de reputação da operadora do plano, como histórico de atendimento ao cliente, reclamações registradas em órgãos reguladores e avaliações de usuários em sites de direitos do consumidor.

Alguns planos de saúde também oferecem benefícios adicionais, como reembolso de despesas fora da rede credenciada, descontos em medicamentos, programas de bem-estar, serviços de telemedicina e cobertura internacional. Vale a pena avaliar se são relevantes para sua situação e estilo de vida ou se são dispensáveis.

Verifique carências e cláusulas contratuais

Estar ciente dos prazos de carência para utilizar alguns procedimentos e coberturas (emergência, internação, parto etc.) é essencial assim como estar confortável com as eventuais restrições.

Todas as cláusulas contratuais, termos e condições devem ser lidos com atenção. O ideal é garantir que os direitos e responsabilidades estabelecidos no documento estão claros, incluindo coberturas, exclusões, reajuste de mensalidade, políticas de cancelamento, etc.

Procure um consultor especializado

Para uma orientação mais personalizada e precisa, é indicado procurar um corretor de seguros ou consultor especializado. Ele pode ajudar a avaliar as opções, comparar diferentes planos, entender os termos e condições do contrato e encontrar a melhor solução para necessidades individuais e empresariais.

O que avaliar na hora de escolher um plano empresarial?

Para empresários ou setores de RH que querem oferecer um plano empresarial de saúde para seus colaboradores, a escolha do serviço certo tem se mostrado um benefício estratégico para reter talentos na empresa.

Além de considerar os mesmos aspectos mencionados acima, como cobertura, rede credenciada e custo, é importante realizar pesquisas ou enquetes para entender as preferências e demandas dos colaboradores. A ideia é oferecer opções de personalização dentro do plano, como diferentes níveis de cobertura, inclusão de dependentes, cobertura odontológica, descontos em academias ou terapias alternativas, etc.

Além disso, faz sentido comparar propostas de diferentes operadoras e negociar condições especiais e descontos. Como as regras da ANS para os reajustes no plano de saúde empresarial não estabelecem um teto no percentual, é importante ter flexibilidade nas negociações, pois as correções nos planos coletivos costumam ser as mais altas.

Outra iniciativa que pode ajudar a melhorar a saúde dos funcionários e a produtividade da equipe, além de reduzir os índices de absenteísmo, é investir em programas de educação em saúde para conscientizar sobre a importância da prevenção, hábitos saudáveis e utilização adequada dos serviços de saúde.

