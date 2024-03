Serasa dá auxílio de R$ 100 para quem pagar contas de água, energia, gás, telefone e internet

– Auxílio dívida beneficiará 5 mil consumidores que têm contas básicas atrasadas no valor de R$ 200 ou mais, somadas

– Benefício é pago a consumidores que fizerem acordos firmados via Pix e negociados no App da Serasa entre 18 e 24 de março, com pagamentos até 31 de março

– Incentivo de R$ 100 será depositado em nome do consumidor, na Carteira Digital Serasa, até o dia 30 de abril, após confirmação do pagamento

– Débitos de água, luz e gás são responsáveis por 23% das dívidas dos 72 milhões de brasileiros negativados, conforme último Mapa da Inadimplência

– Débitos de telefone e internet são responsáveis por 4,5% das dívidas dos brasileiros

Para ajudar os brasileiros com dívidas de contas básicas – água, luz, gás – ou débitos com as chamadas telcos – contas de telefone celular ou fixo e internet -, a Serasa vai dar um auxílio de R$ 100. O incentivo já começou a ser oferecido desde a segunda-feira, dia 18, para os primeiros 5 mil consumidores que regularizarem débitos que, somados, são de R$ 200 ou mais. O benefício será concedido a quem pagar via Pix pelo App da Serasa.

A iniciativa faz parte do MegaFeirão Serasa, mutirão nacional formado para combater a inadimplência do país. Com mais de 700 empresas parceiras, incluindo bancos, financeiras, comércios varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras, o Feirão emergencial oferece facilidades para regularização de débitos, com concessionárias de água e energia também participando para facilitar a quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis, além de descontos de até 96% oferecidos pelo Programa Desenrola Brasil.

Do total de dívidas em aberto das famílias brasileiras, 23,09% se referem a contas básicas. É o segundo segmento com mais consumidores inadimplentes, atrás apenas de bancos e cartões de crédito.

Como receber os R$ 100

O benefício de R$ 100 será depositado na Carteira Digital Serasa até 30 de abril, desde que comprovado o pagamento da(s) dívida(s). Os acordos podem ser à vista ou parcelados, desde que realizados via Pix e exclusivamente pelo App da Serasa. O auxílio vale para negociações feitas entre 18 e 24 de março para os 5 mil primeiros consumidores.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● WhatsApp 11 99575–2096

Além disso, também é possível regularizar suas pendências nas agências dos Correios do Brasil.

