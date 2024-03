Conhecer as particularidades de cada espécie é essencial para a saúde da planta

Há alguns anos, ter algumas plantas em casa era associado a uma prática de pessoas mais velhas: tias, mães ou avós. Hoje, a visão já mudou totalmente e as plantas são parte integral de tendências modernas de decoração, atingindo as mais diversas faixas etárias.

Com esse “boom”, muitas pessoas que não tinham contato com o cultivo de plantas passaram a ter. E como em toda primeira experiência, surge uma série de dúvidas: é preciso adubar as plantas? É importante ter uma tesoura de jardinagem? Quando devo regar as mudas? A iluminação natural é suficiente no espaço das plantas? Para responder a essas e outras perguntas, confira algumas dicas importantes para promover o crescimento e a saúde das plantas!

Pesquise mais sobre suas espécies de interesse

O primeiro ponto importante para se lembrar é de que nem todas as plantas são iguais! Todas elas precisam receber água, luminosidade e cuidados esporádicos, mas não na mesma frequência ou quantidade. O que para uma planta é ótimo, pode causar a morte de outra.

A dica para quem já tem plantas ou deseja comprar algumas novas, é pesquisar mais a fundo sobre as suas espécies de interesse. Assim, você consegue entender as necessidades de cada uma delas e avaliar quais espécies combinam com a sua rotina.

A frequência não é o único ponto importante da rega

O cuidado mais conhecido até por quem não tem plantas é a rega. Para que ela se desenvolva de forma saudável, é preciso colocar água na terra de acordo com a frequência recomendada para cada espécie. Esse é um cuidado básico, mas você sabia que ele não é o único ponto importante dessa etapa?

A quantidade de água a ser usada também pode afetar a saúde da planta, seja para o bem, seja para o mal. Portanto, é importante seguir as recomendações de acordo com a espécie e o tamanho e manter uma padronização da quantidade de água usada por rega.

A iluminação é essencial para a saúde das plantas

A luz solar é um ponto fundamental para o bom desenvolvimento das plantas naturais. Isso porque elas usam a luz para fazer o processo conhecido como fotossíntese. Nesse fenômeno, a energia luminosa é absorvida e se transforma em uma energia responsável pelo crescimento da planta.

Portanto, é importante ficar atento à incidência dos raios solares, principalmente nos ambientes internos. O ideal é manter os vasos perto de janelas ou portas de vidro, permitindo que a luz alcance os galhos e as folhas.

O uso de fertilizantes pode potencializar o crescimento

Os fertilizantes são muito usados no cultivo de plantas em escala industrial. No agronegócio, eles se tornam parte do processo e garantem que as mudas se desenvolvam de forma mais rápida e saudável. Em casa, o uso não é tão comum, mas pode integrar a rotina de cuidados.

O produto é facilmente encontrado em lojas de jardinagem, seja na sua forma “concentrada”, seja já misturado na terra. A principal diferença de uma terra adubada é que ela tem os seus nutrientes equilibrados e repostos, oferecendo melhores condições para as plantas.

A manutenção também é parte do cuidado

A rega, a iluminação adequada e o uso de fertilizantes são partes importantes da rotina de uma planta saudável e devem fazer com que ela se desenvolva da melhor forma. Mesmo assim, é preciso ter cuidados frequentes com a manutenção para que a planta não sofra danos. O controle de pragas para plantas que ficam expostas, o uso de vasos de tamanhos apropriados e a poda de folhas e flores que precisam ser retiradas são alguns dos exemplos. Para manter esses cuidados em dia, é importante ficar de olho nas mudanças indicadas pela própria planta!

