O governador Clécio Luís sanciona nesta sexta-feira, 13, a lei que cria o Programa de Democratização e Incentivo à Primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Gratuita, que implementa a “CNH do Povo” e o “Jovem Motora”. O benefício será direcionado para pessoas inscritas no CadÚnico.

Previsto no Plano de Governo da gestão, o programa dispensa o pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do curso de direção veicular e dos exames. Serão ofertadas inicialmente 1,6 mil vagas no programa, com reserva de vagas para mulheres; pessoas pardas e pretas; indígenas; pessoas com deficiência; e moradores de conjuntos habitacionais.

Com a “CNH do Povo” e o “Jovem Motora”, o Governo do Estado proporciona qualificação para oportunidades de renda para os amapaenses em vulnerabilidade, impulsionando o desenvolvimento econômico e diminuindo a desigualdade social, além de gerar condutores conscientes e prudentes com um trânsito mais seguro.

Agência de Notícias do Amapá

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024

Governador Clécio Luís sa nciona lei que cria o Programa de Democratização da primeira CNH Gratuita

Local: sede do Detran-AP

Data: 13/12/2024 às 10h0

Endereço: Rua Tancredo Neves, nº 217, bairro São Lázaro, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...