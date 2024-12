Confira a programação do maior Réveillon da Amazônia:

Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras agitam festa amazônida no domingo, 29, em união da iniciativa privada e Governo do Estado.

O Amapá vai enaltecer as vozes amazônidas durante o maior Réveillon da Amazônia, com shows gratuitos de Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras, que agitam a noite de domingo, 29, no anfiteatro da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

Em antecipação à chegada de 2025, programação regional é parte do evento realizado de 28 a 31 de dezembro, em uma união da iniciativa privada, Governo do Estado, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre como uma estratégia para fortalecer a divulgação do Réveillon para todo o Brasil.

Serão quatro dias de shows gratuitos, garantidos pela iniciativa privada, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá

O momento, considerado “a noite para sentir a alma do Amapá com os artistas da terra”, promove uma mistura rítmica com pop, balada, levada do axé, samba, pagode e aparelhagem com sistemas de som potentes e coloridos, luzes, show pirotécnico e as músicas marcantes do melody e brega.

O Governo do Estado garante o pagamento das atrações locais e também é responsável pelas estruturas físicas e logísticas do evento, como saúde, segurança e suporte ao público. Além da noite regional, a programação de quatro dias contará com shows nacionais gratuitos de Roberto Carlos, DJ Alok, Ávine Vinny, Alceu Valença, João Gomes e Pablo do Arrocha, custeados pela iniciativa privada, no sábado, 28, segunda-feira, 30, e na terça-feira, 31.

Tatty TaylorTatty Taylor

A cantora e compositora Taty Taylor atua na área musical há quase 20 anos, com participações em bandas, movimentos culturais, festivais e apresentações em vários estados do Brasil e do exterior. Com uma performance irreverente e estilos musicais variados, a artista já gravou também composições autorais como “Menina do Rio Amazonas” e “Segura na Tua Saia”. A artista se prepara para iniciar uma turnê na Europa e nos Estados Unidos, em parceria com produtor norte-americano.

Letícia AuollyLetícia Auolly

A “Exxxtourada”, Letícia Auolly, desde criança sempre demonstrou muito talento para a música. Sua primeira participação em um festival foi em 2007, no qual ficou em 4º lugar na classificação geral e, no mesmo ano, iniciou sua trajetória musical com apresentações nas noites amapaenses.

Conhecida pelos sucessos “Supera Ele Poha”, “Na Cara do Perigo” e “Ele Era Seu Boy”, a artista possui uma voz marcante e muita irreverência, com uma mistura envolvente de forró, sertanejo, pagode, tecnomelody e arrocha. Letícia foi a principal atração da “Noite do Amapá” no encerramento da 53ª Expofeira, em setembro deste ano.

Amazônia FusionAmazônia Fusion

Com uma megaestrutura de luzes e aparelhagens de som, o grupo amapaense Amazônia Fusion enaltece o melody e o brega nortista em mixagens que não deixam ninguém parado. Os DJs já participaram de grandes eventos do Governo do Estado, como a 52ª Expofeira, em 2023, e a Festa do Trabalhador, neste ano, bem como já fizeram apresentações na Guiana Francesa.

Rogério e CiaRogério e Cia

O cantor e compositor Rogério e Cia tem mais de 20 anos de carreira e promete levar muito axé, sertanejo e forró para o maior Réveillon da Amazônia. Com uma banda, composta por 11 integrantes e tocando hits atuais que embalam todos os públicos, ele costuma arrastar multidões por onde passa durante as micaretas de carnaval.

Os MoreirasOs Moreiras

Para os amantes de pagode, o grupo Os Moreiras se apresenta com um grande repertório musical. O grupo iniciou a carreira em 2010 e, a partir daí, se consolidaram no estado com releituras de clássicos da música popular brasileira e samba, conquistando reconhecimento nacional após realizar a abertura de shows de bandas e artistas renomados, como Exaltasamba, Fundo de Quintal, Péricles, Thiaguinho e Turma do Pagode.

Confira a programação do maior Réveillon da Amazônia:

Sábado, 28

Roberto Carlos

Domingo, 29

Os Moreiras

Rogério e Cia

Tatty Taylor

Amazônia Fusion

Letícia Auoly

Segunda-feira, 30

Ávine Vinny

Alok

Terça-feira, 31

Alceu Valença

João Gomes

Pablo do Arrocha

