O que é lipo enzimática (intradermoterapia) e quais cuidados devemos ter?

Nos dias atuais, a preocupação com padrões de beleza – o rosto harmonicamente perfeito; pele clara e lisa; o corpo dos sonhos – é causa de sofrimento em milhares de mulheres e homens, então lembre-se, não seja bonita(o) como ela(e), seja bonita(o) como você!

Caroline Araújo

A busca constante pelo corpo magro e esbelto, não só como um padrão imposto pela sociedade, mas como um marco crucial para a manutenção da saúde, tem se tornado o foco de muitos brasileiros. Juntamente a isso, os procedimentos estéticos e os estudos para alimentar a indústria da beleza estão cada vez mais avançados.

Desde aparelhos altamente tecnológicos até técnicas de massagens, o foco é sempre a redução de medidas corporais. Diante disso, o uso da intradermoterapia para facilitar a perda de gordura localizada ficou popular.

A intradermoterapia – mesoterapia ou lipo enzimática, como também é conhecida – é um tratamento estético que usa como base a injeção de substâncias farmacológicas diretamente no tecido a ser tratado. Técnica essa que foi introduzida no campo da medicina em 1958 pelo médico francês Michel Pistor. A princípio, o procedimento era usado para o tratamento de doenças, principalmente, para o manuseio da dor, que possui diversos estudos e relatos – conforme artigo de revisão publicado no Anais Brasileiros de Dermatologia. Após alguns anos, o método começou a ser utilizado para injetar substâncias lipolíticas (que quebram a gordura) para diminuir o tecido adiposo de algumas áreas do corpo, reduzindo medidas.

Apesar do nome “lipo enzimática”, nem todos os medicamentos utilizados no procedimento são realmente enzimas. Em grande maioria, os produtos injetados são componentes que irão proporcionar a dilatação de vasos, irão fazer a quebra da gordura presente na célula adiposa e facilitar a perda de medidas.

