Nova linha do Boticário, é desenvolvida especialmente para peles sensíveis

Além de ser hipoalergênica, a novidade foi testada por dermatologistas e traz o extrato de Aloe Vera como segredinho

Quando a barreira protetora da pele é comprometida ela acaba se tornando mais suscetível à ação de fatores externos, que podem causar irritação ou alergias, resultando em uma pele sensível. Por isso, vermelhidão, manchas e coceiras são alguns dos sinais que acabam se manifestando. Mas, isso não significa que você precisa encontrar um produto supercaro, sem fragrância e sem graça para que a sua pele tenha o cuidado que precisa. Conheça Cuide-se Bem Acalma, a nova linha de cuidados pessoais do Boticário, hipoalergênica e testada por dermatologistas.

Como a pele sensível fica facilmente irritada, para controlar a situação é preciso apostar em produtos com fórmulas específicas a partir de ingredientes que não causem sensibilidade. Pensando nisso, escolhemos o extrato de Aloe Vera para ser o principal componente da linha Cuide-se Bem Acalma, uma planta conhecida por benefícios de efeitos calmantes e hidratação, além de uma fragrância deliciosa e hipoalergênica.

“Hoje 1/3 das brasileiras possuem pele sensível. Para chegarmos em um produto ideal realizamos inúmeros testes em Institutos qualificados, onde as pesquisas foram conduzidas de acordo com as diretrizes de boas práticas clínicas e todos os voluntários tiveram acompanhamento de Médicos Dermatologistas. Entendemos que o cuidado com a pele sensível abrange diversas características e, por isso, desenvolvemos uma linha completa, por um preço acessível que atende a todos os públicos”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

O cuidado com a pele sensível deve estar presente em todas as etapas: a limpeza deve ser feita com produtos suaves e específicos e para isso a linha conta com Sabonete em Barra e Líquido. Na hidratação temos como aliada a Manteiga de Karité, que garante hidratação extra, presente nas loções de 400ml e 200ml e ainda o Creme de Mãos. O Antitranspirante em Creme vêm como plus para que nenhuma parte do corpo fique sem cuidados.

Na linha Cuide-se Bem, os frascos e bisnagas são feitos com plástico vegetal, produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em vez do tradicional plástico produzido com petróleo. “A proporção do impacto evitado é de, aproximadamente, 4kg de CO2 para cada quilo de plástico produzido. Com a linha Cuide-se Bem, contribuímos para a redução de mais de 3 mil toneladas de CO² por ano. Essa quantidade reduzida de emissões de gases de efeito estufa corresponde ao carbono estocado em mais de 17 mil árvores, o que equivale, aproximadamente, à área de sete campos do estádio do Maracanã”, explica Vanessa.

