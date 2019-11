Especialista indica como tratar cicatrizes e estrias

De acordo com a esteticista Java Ribeiro, o período entre o final do inverno e começo da primavera é o ideal para fazer procedimentos estéticos

Que tal começar a se preparar para o verão? De acordo com a esteticista Java Ribeiro, o período entre o final do inverno e começo da primavera é o ideal para fazer procedimentos estéticos. As temperaturas ainda amenas auxiliam na recuperação.

Para tratar estrias e cicatrizes, a especialista indicou dois tratamento que trazem resultados de maneira não-invasiva. “As estrias podem ser retiradas com a implantação de cor no contraste entre a estria e a pele. Em média, em torno de 2 a 3 meses o paciente terá o resultado esperado”, explicou Java.

As cicatrizes podem ser retiradas através de uma intervenção não-cirúrgica. “A cicaplus, a partir de uma combinação rica em ativos restauradores e clareadores, permite a restauração e uniformidade da pele”.

Java Ribeiro contou que pode ser realizada uma sessão por semana, com finalização do procedimento em um mês e meio. A especialista destacou ainda que o tempo de duração dos procedimentos varia muito de acordo com o tipo de pele do paciente, já que cada uma reage de maneira diferente.

EBC

