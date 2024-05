Seletivas Se Rasgum – Amazônia Legal adia encerramento de inscrições

O Festival Se Rasgum adiou para o dia 10 de maio as inscrições para a tradicional etapa Seletivas Se Rasgum – Amazônia Legal 2024. Há mais de 18 anos mapeando e abrindo espaço para a nova cena musical paraense, um dos maiores festivais vem tentando descobrir a música pulsante feita atualmente nos 9 estados que compõem a região da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins).

O edital gratuito é direcionado para artistas que desenvolvem trabalhos autorais e com composições próprias, e que tenham pelo menos dois anos de existência comprovada (seja por portfólio ou músicas publicadas nas plataformas digitais).

São dez vagas, sendo 4 destinadas para o estado do Pará que passarão por uma curadoria online de um júri composto de 6 pessoas do mercado musical. A comissão levará em consideração critérios artísticos e musicais, originalidade, criatividade, capacidade de comunicação eficaz, diversidade étnico-racial e equidade de gênero.

Os escolhidos passam por uma mentoria de carreira que acontecerá virtualmente no mês de junho.Depois desse processo, os 10 selecionados participarão de pitching, onde poderão apresentar seu trabalho para um júri especializado no segmento. Os três melhores avaliados terão a oportunidade de fazer parte do line-up da 19ª edição do Festival Se Rasgum, um dos mais longevos em atuação na região.

A etapa das Seletivas Se Rasgum 2024 – Amazônia Legal foi fomentada pelo Programa Funarte de apoio a ações continuadas 2023, é associada à Abrafin e Circuito Amazônico de Festivais e têm como objetivo incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal.

Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal 2024

Inscrições até 10 de maio

https://seletivas.serasgum.com.br/

