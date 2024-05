Maio Amarelo 2024: Paz no trânsito começa por você

A conscientização e a adoção de comportamentos seguros são essenciais para reduzir sinistros e salvar vidas

Todos os anos, o mês de maio é marcado pelo movimento Maio Amarelo, uma iniciativa global que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito. Com o objetivo de reduzir os altos índices de sinistros e mortes nas vias, o movimento mobiliza organizações, empresas e cidadãos com ações espalhadas por todo o país.

O Maio Amarelo teve início em 2014 inspirado em uma ação similar realizada na Europa. Desde então, tornou-se um marco importante no calendário de segurança viária no Brasil e em diversos outros países. Seu principal desafio é promover uma mudança cultural, onde o respeito às leis de trânsito, a gentileza e a responsabilidade de cada indivíduo sejam pilares para a construção de um ambiente viário mais democrático e seguro para todos.

Paz no trânsito começa por você

Conforme o OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, o tema escolhido para 2024 é “Paz no trânsito começa por você”. Essa mensagem reforça a ideia de que cada indivíduo desempenha papel fundamental na promoção da segurança viária, seja como condutor, pedestre, ciclista, ou qualquer outro usuário da via. A conscientização e a adoção de comportamentos seguros por todos são essenciais para salvar vidas.

“Cada pessoa pode contribuir para um trânsito mais seguro adotando atitudes simples, como respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, atravessar a rua na faixa de pedestres e usar equipamentos de proteção ao andar de bicicleta. Pequenas ações cotidianas fazem uma grande diferença na segurança de todos”, ressalta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Ações pelo Brasil

A Polícia Rodoviária Federal fará, durante todo mês, a ação Cinema Rodoviário, em que os motoristas são abordados e convidados a assistir palestras e vídeos educativos sobre as condutas seguras no trânsito. Carretas serão preparadas e estacionadas em alguns locais, para servir de minicinema, nas Rodovias Federais.

O Detran-ES está com inscrições para mais uma edição do Curso de Mecânica Básica de veículos de duas e quatro rodas para condutores que moram na Região Metropolitana da Grande Vitória. No total, o órgão está disponibilizando 120 vagas, sendo 60 para mecânica de carros e as outras 60 de motos. As aulas serão realizadas nos dias 08 e 09 de maio e esta edição é uma das iniciativas do Maio Amarelo.

No Mato Grosso do Sul, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), fará a abertura oficial dos eventos no dia 02 de maio, quando será executada uma abordagem em algumas avenidas de Campo Grande. Durante o mês ainda serão realizados seminários, abordagens educativas e apresentações teatrais. No segundo domingo de maio, já é uma tradição a entrega de rosas-amarelas no Santuário do Perpétuo Socorro e Segunda Igreja Batista. A entrega é um alento às famílias que perderem entes queridos em sinistros de trânsito.

Na BR 116, durante todo o mês, o Grupo Arteris realizará várias atividades do Programa Viva, além de ações “Tô de Cinto, Tô Seguro”; “Acorda Motorista” e “Serra Segura”.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...