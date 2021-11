Banco da Amazônia lança edital para o Espaço Cultural 2020

O Banco da Amazônia abre nesta terça-feira,23, as inscrições para o Edital de “Pautas Espaço Cultural 2022” que tem o objetivo de realizar a seleção de projetos para o preenchimento das pautas relativas ao exercício de 2022 do seu Espaço Cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do e-mail [email protected] no período de 23/11 a 22/12/2021 até às 23h59.

Serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais cuja produção seja culturalmente vinculada às questões da região Amazônica, em manifestações contemporâneas bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia, grafite, técnicas mistas), tridimensionais (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas (instalação, videoinstalação e novas tecnologias) e que não tenham sido contemplados com exposição no Edital de Pautas do Espaço Cultural , no período de 2020 e 2021.

A iniciativa do Banco da Amazônia vem reforçar a sua missão com a Região Amazônica. “Nós temos um compromisso maior com o desenvolvimento sustentável da região, inclusive materializado na nossa Missão, fomentando iniciativas para reduzir desigualdades, por meio da inclusão social e incentivo à cultura”., explica Alcir Erse, secretário executivo do Banco.

O Banco da Amazônia ressalta que poderá ser disponibilizado concessões de valor máximo de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por projeto, a título de patrocínio, necessariamente em conformidade com as especificações contidas no edital.

Os selecionados receberão comunicação via e-mail registrado no projeto, com instruções para a formalização da concordância quanto às condições de realização do projeto , sobre valores aprovados, forma de desembolso, período de realização, como também concordância quanto às condições para ocupação do Espaço do Banco da Amazônia e o encaminhamento de documentação necessária para a realização da contratação.

Para ter acesso ao edital completo de “Pautas Espaço Cultural 2022” acesse o site do Banco da Amazônia https://www.bancoamazonia.com.br/ e clique na opção “Patrocínio de Projetos”.

