Hoje no Fala Amazônia! entrevistamos Roberto Porro e Luciano Araújo

E no programa Fala, Amazônia! de hoje entrevistamos a Roberto Porro, Agrônomo com mestrado em Conservação e Desenvolvimento e doutorado em Antropologia Cultural pela Universidade da Flórida. Ele nos falará sobre os conflitos que estão acontecendo em Anapú (PA), com a invasão das terras do Assentamento Virola Jatobá e ameaça aos produtores e suas áreas de manejo comunitário. Recebemos em nossos estúdios o Prof. Luciano Araújo Pereira que nos fala sobre a Jornada de Botânica e Ecologia e a III Semana de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Amapá que acontece esta semana em Macapá. Além da agenda cultural e música. Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

Apresentação de Ana Euler com patrocínio da Baiuca do Chico Terra