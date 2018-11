Prefeitura paraibana abre inscrições para concurso público

A prefeitura de Cuitegí, no Brejo paraibano, abriu inscrições para concurso público com 78 vagas distribuídas nos níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de dezembro no site da empresa organizadora www.cpcon.uepb.edu.br. O edital com todos os detalhes do certame também está disponível neste endereço eletrônico.

As taxas de inscrição são de R$ 60,00 para nível fundamental, R$ 80,00 médio, R$ 100,00 superior.

As remunerações variam entre R$ 954,00 e 9.054,00.

Via Paraíba Online