Confira quais são as cidades brasileiras atendidas pela Copa Airlines

A partir de 25 de julho, a Copa Airlines vai deixar de oferecer voo direto de Fortaleza para a Cidade do Panamá. A companhia informou que manterá as operações nas cidades de Salvador, Recife, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a Copa, o voo lançado há um ano na capital cearense será suspenso por causa da baixa taxa de ocupação. A companhia informou que os passageiros que compraram as passagens poderão pedir reembolso dos valores pagos ou realizar a viagem pelas companhias parceiras.

A companhia é responsável pela viagem de milhares de brasileiros que viajam todos os anos para os parques da Disney. A Copa Airlines e a Copa Airlines Colômbia, subsidiárias da Copa Holdings, oferecem serviços para mais de 81 destinos em 33 países, nas Américas do Norte, Central e do Sul e no Caribe.

As duas empresas têm 106 aeronaves sendo 82 Boeing 737 Next-Generation e 16 Embraer-190, 6 Boeing 737 MAX9 e uma pontualidade próxima a 90%, um dos melhores indicadores de Indústria. A Copa Airlines oferece opções de voos baratos, motivo de ter uma boa taxa de ocupação nos voos para o Estados Unidos.

