Amamentação e exercícios físicos combinam? Educadora física orienta

Claudia Ratti

Atividade física no período exige cuidados e orientação médica; veja de que forma retomar a rotina saudável sem prejudicar a produção de leite materno

Muitas mulheres buscam voltar com a rotina de exercícios físicos após o parto, tanto para entrar em forma quanto para ter um momento de prazer no dia a dia. Neste período de retomada de hábitos, a atenção deve ser redobrada e alguns cuidados são essenciais já que, em muitos casos, estamos falando da combinação entre amamentação e exercícios físicos.

Amamentação e exercícios físicos combinam, desde que a atividade seja feita com alguns cuidados e orientação médica

Apesar de algumas mulheres ficarem em dúvidas sobre ser permitido conciliar amamentação e exercícios físicos , a nutricionista e educadora física Caroline Teixeira Willig garante que essa é uma combinação possível, desde que seja feita com orientação médica e algumas medidas de segurança.

“A atividade física no pós-parto durante esse período de amamentação tem vários benefícios, mas é preciso tomar alguns cuidados para não afetar a produção, a consistência e a o sabor do leite materno ”, alerta a profissional.

Caroline explica que a amamentação é uma fase onde a mulher se doa muito ao filho, dedicando horas do seu dia a esse momento que, muitas vezes, pode ser cansativo e até mesmo dolorido. Dessa forma, colocar uma atividade física na rotina é uma forma de ter um tempo só para ela se reconectar consigo mesma, o que é extremamente positivo. “Os exercícios nesse período podem melhorar muito a autoestima da mulher”, diz.

Veja íntegra no site Delas – iG