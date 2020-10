Nota de pesar pelo falecimento de padre Aldenor Benjamim

A Diocese de Macapá vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do padre Aldenor Benjamim dos Santos, 53 anos, ocorrido na noite desta sexta-feira (16/10). O presbítero estava internado, já em tratamento médico há cerca de dez dias, no Hospital Central de Macapá.

Agradecemos o esforço dos médicos, enfermeiros e de todas as pessoas que colaboraram para a recuperação da saúde dele. Num próximo comunicado avisaremos onde acontecerá o velório e a missa de corpo presente.

Unimo-nos à dor e ao sofrimento dos familiares neste momento de provação. Entregamos confiantes a alma de padre Aldenor à misericórdia do Divino Pai Eterno para que o acolha no seu Reino de luz e de paz.

Dom Pedro José Conti – Bispo Diocesano de Macapá

Padre Francivaldo Lima – Vigário Geral

Velório

O velório do padre Aldenor acontece desde as 8h na Igreja Matriz Paroquial Nossa Senhora de Fátima e Sant’Ana, no município de Santana (AP), onde a comunidade pode prestar as últimas homenagens e ser realizado os cumprimentos aos familiares e amigos.

A missa de corpo presente será às 15h na mesma Igreja e o sepultamento às 17h, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro de Macapá.

A Diocese reiterou a importância do uso obrigatório de máscara e manter o distanciamento necessário nos ambientes durante o velório, celebração e sepultamento.

Diocese de Macapá

