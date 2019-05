MPF lança edital de seleção de estagiários de nível superior

Pré-inscrições para as áreas de Administração, Comunicação Social, Direito e Informática iniciam na próxima terça-feira, 7 de maio



O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá publicou, nesta sexta-feira (3), o Edital do 1º Processo Seletivo de 2019 para formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. Quatro áreas serão contempladas no certame: Direito, Informática (todos os cursos na área), Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) e Administração. Os candidatos devem estar atentos a todas as regras do edital, em especial aos pré-requisitos de inscrição, detalhadas no item 8 do documento.

A inscrição preliminar deverá ser feita, entre 7 e 15 de maio, no site www.mpf.mp.br/ap. Na segunda fase do processo de inscrição, os candidatos deverão comparecer, no período de 16 a 22 de maio, na sede do MPF, para efetivar a inscrição definitiva. Na ocasião, deverão ser apresentados os documentos listados no item 10 do edital. De forma facultativa, os candidatos poderão doar leite em pó integral (em lata ou pacote), a ser revertido para entidade filantrópica.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 9 de junho, no período da manhã, com duração de 4 horas. As provas objetivas serão de múltipla escolha, com quatro alternativas cada questão. Já as provas discursivas serão aplicadas aos candidatos de Direito e Comunicação Social com o objetivo de avaliar, além dos conhecimentos específicos da área, a capacidade de expressão na modalidade escrita, coerência textual, correção gramatical e ortográfica.

Convocação – Os candidatos aprovados serão convocados, mediante ordem de classificação, para o preenchimento das vagas de estágio que vierem a surgir na vigência do certame. A carga horária do estágio é de 4h diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 850 mensais e auxílio-transporte, de R$ 7 por dia. Também serão garantidos seguro contra acidentes de trabalho e recesso remunerado. Informações completas no edital e na página do candidato.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá