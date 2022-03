Procon notifica Equatorial Energia pela falta de energia em Macapá e Santana

O Procon Amapá, na figura do Diretor Presidente, Luiz Pingarilho, se solidariza com a população amapaense pelos transtornos e prejuízos sofridos entre os dias 14 e 16 de Março de 2022 devido a oscilações recorrentes na energia em alguns bairros de Macapá e pela falta total em alguns bairros do município de Santana.Após o incidente o Instituto de Defesa do Consumidor recebeu uma série de denúncias a respeito do ocorrido e notificou a empresa do grupo Equatorial para que preste esclarecimentos no prazo de 72 horas a contar do recebimento da notificação.

A fornecedora deverá, além de esclarecer os motivos do acontecimento, informar de que maneira irá ressarcir a população que sofreu prejuízos de cunho material.O Procon Amapá tem o intuito de fiscalizar para que a população receba um serviço de qualidade por parte da fornecedora e que a sociedade não sofra maiores prejuízos por negligência como o apagão ocorrido no ano de 2020.No mais, aguardamos o retorno para que possamos tratar da melhor forma a situação em prol de todos os envolvidos.

Luiz Amaral Pingarilho

Diretor Presidente do Procon Amapá.

