SESI e SENAI AP buscam voluntários para produção de máscaras de proteção para serem doadas aos profissionais da saúde

Macapá/Santana – Os interessados em fazer trabalho voluntário durante a pandemia do novo coronavírus podem buscar o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá. As instituições lançaram edital que visa selecionar voluntários para trabalharem na confecção de máscaras de proteção. O objetivo é atrair candidatos da comunidade, ex-alunos e profissionais da área de Confecção e Costura. A produção será destinada para atendimento à população amapaense, médicos, enfermeiros e todos aqueles que precisam de apoio no combate à Covid-19.

Para conferir as informações, basta consultar o documento disponível nos sites www.ap.senai.br ou www.ap.sesi.org.br. Lá, consta o link para inscrição, que só será formalizada a partir da assinatura de um Termo de Adesão. O processo de seleção acontecerá durante todo o período de quarentena estipulado pelo Governo Estadual e Federal.

São cinquenta vagas, distribuídas nas Unidades Integradas SESI/SENAI Santana e SESI/SENAI – A Banda. Para se cadastrar, o voluntário deverá ter idade superior a 14 anos. Todos os candidatos menores de idade deverão ter o Termo de Adesão assinado pelo pai e/ou responsável legal.

Os voluntários poderão utilizar as dependências das duas Unidades do SESI/SENAI para a confecção das máscaras ou poderão levar os materiais que serão disponibilizados pelo SENAI para confecção em seu local de trabalho, seguindo as informações contidas no edital.

A superintendente do SESI e diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, esclarece que as instituições tomarão todas as providências para preservar a saúde e segurança dos voluntários. “Todos aqueles que exercerem as atividades em nossas dependências, assim como, quem receber os materiais para desempenhar em outro local, serão instruídos quanto aos cuidados que é necessário ter. Vamos agir no enfrentamento à pandemia, mas com responsabilidade”, ressaltou a gestora.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...