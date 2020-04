Arábia Saudita impõe toque de recolher em Meca e Medina

A Arábia Saudita impôs um toque de recolher de 24 horas em Meca e Medina nesta quinta-feira (2), informou o Ministério do Interior, estendendo as medidas tomadas para combater a propagação do novo coronavírus, que já infectou mais de 1.700 pessoas e matou 16 no país.

O Ministério do Interior afirmou, em comunicado, que havia algumas exceções, inclusive para trabalhadores de serviços essenciais e para que os moradores comprassem comida e tivessem acesso a cuidados médicos. O toque de recolher anterior era no período das 15h às 6h.

Reuters

