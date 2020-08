Cemitérios de Macapá serão abertos para visitação e homenagens no Dia dos Pais

A Prefeitura de Macapá autorizou a reabertura dos cemitérios da capital amapaense no próximo domingo, 9, quando é comemorado o Dia dos Pais. Entretanto, as homenagens devem seguir protocolos de segurança, a fim de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

Na entrada dos cemitérios haverá pia e sabão para lavagem das mãos, aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara de proteção e orientações para que o distanciamento uns entre os outros seja respeitado. Também será disponibilizado um dispensador de álcool em gel, para que a higienização ocorra de forma segura e acidentes sejam evitados, por se tratar de uma substância inflamável.

A visitação nos três cemitérios (São Francisco, São José e Nossa Senhora da Conceição) ocorrerá das 8h às 18h. A Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana fará o controle do número de pessoas para evitar aglomerações. No cemitério São José, no bairro Buritizal, o acesso à área interna será pela Avenida Henrique Galúcio e saída pela Maria Quitéria.

“Sabemos da importância da data, das homenagens e velas. Por isso, o prefeito decidiu flexibilizar e autorizar as visitações no Dia dos Pais, mas diante de algumas restrições e protocolos de segurança. Disponibilizaremos água e sabão para lavar as mãos, álcool em gel, e também verificaremos a temperatura dos visitantes. É uma forma de oportunizar as homenagens nesse dia, mas com precaução”, explica o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Carlos Alberto Oliveira.

Cemitério São Francisco de Assis / área de Covid-19

No Cemitério São Francisco de Assis, zona norte de Macapá, onde foram destinadas três áreas para o sepultamento das vítimas da Covid-19, a prefeitura também autorizou a abertura, mas com visitação monitorada. Não será permitido acender velas nas sepulturas. É que não há Cruzeiro no local e a prefeitura deu início à construção de um memorial às vítimas.

Limpeza dos cemitérios

De acordo com a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, os cemitérios já estão sendo limpos. São executados serviços de capina, varrição, roça, coleta e pintura de meio-fio, tanto na parte interna quanto nas calçadas e ruas nos arredores dos cemitérios. Posteriormente, uma equipe cuida da limpeza durante o dia de domingo, nos três turnos.

“Pedimos aos visitantes que usem a máscara de proteção e façam o possível para manter o distanciamento uns entre os outros. Essa é uma precaução coletiva, uma responsabilidade de todos”, ressalta o secretário.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

