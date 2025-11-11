Bimotor da Segunda Guerra Mundial é atração turística no interior do Amazonas

É no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, que um avião da Segunda Guerra Mundial repousa silenciosamente há mais de quatro décadas. O Curtiss C-46 Commando, um bimotor que serviu à Força Aérea dos Estados Unidos entre os anos 40 e 60, hoje é uma atração turística para os apaixonados por aviação e história. Ele já está estacionado no local há quase meio século.

Com mais de 23 metros de comprimento, quase sete metros de altura e cerca de 14 toneladas, o avião era usado para transportar tropas e suprimentos e podia cruzar os céus por até quase nove horas. Seu alcance de voo chegava a cerca de 4.000 quilômetros, com velocidade máxima próxima dos 400 km/h e altitude máxima de 8.410 metros.

Após completar sua missão militar, o modelo passou a ser de uso civil. Ele serviu a três empresas, sendo elas a LB Smith Aircraft Corp, a VASP e os Serviços Aéreos do Vale Amazônico (ou apenas SAVA). Seu certificado de aeronavegabilidade acabou expirando em 1976.

Nos anos 70, o avião precisou fazer um pouso forçado em Itacoatiara e, desde então, sua carcaça está na estrada que leva ao Aeroporto Municipal Mariano Arico Barros. Atraindo curiosos, ele virou um dos símbolos da memória do estado do Amazonas, e muitos visitantes passam por ali para admirá-lo.

Além dos entusiastas de aviação e curiosos, há aqueles que vão até o C-46 pelo cenário diferente. Ali é considerado um bom ponto para ensaios fotográficos e vídeos, o que atrai pessoas que querem um registro único para acervo pessoal ou momentos especiais, como ensaios de casamento.

Turismo em Itacoatiara

Itacoatiara fica na região metropolitana de Manaus e é a terceira maior cidade do estado amazonense, com quase 104 mil habitantes.

Os visitantes que passam por ali não perdem a chance de ver o avião, mas a cidade também conta com outros pontos turísticos. Há uma pedra pintada com inscrições rupestres e símbolos religiosos que complementa o turismo histórico. Além disso, por estar localizada na orla do Rio Amazonas, as praias, os lagos e igarapés das proximidades também chamam a atenção dos turistas.

Apesar de todos os visitantes, a infraestrutura do local é um pouco precária: a carcaça do avião é desprotegida e vem sendo depredada há anos, sem qualquer intervenção. A Prefeitura de Itacoatiara já possui ideias para revitalizar o Curtiss C-46 e transformar seu entorno em uma praça. No entanto, esse plano, apresentado em 2023, ainda não saiu do papel.

